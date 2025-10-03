ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत मामले में भोपाल के डॉक्टरों का दावा, सिरप पीने से हुई किडनी फेल

चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ राजेश टिक्कस ने बताया कि "आमतौर पर डायथिलीन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल रंगहीन और गंधहीन साल्वेंट हैं. मीठा होने और इसमें तरल पदार्थ को गाढ़ा करने का गुण होने के कारण इसका इस्तेमाल कफ सिरप में किया जाता है. हालांकि यह उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला साल्वेंट है. डीईजी या ईजी का उपयोग हाइड्रोलिक ब्रेक आइल, इंक, पेंट, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक समेत अनय प्रकार के आइटम बनाने में साल्वेंट के रूप में किया जाता है. हालांकि इसका इस्तेमाल दवाओं में प्रतिबंधित है, लेकिन निगरानी में कमी की वजह से फॉर्मा कंपनियां सिरप बनाने में धड़ल्ले से डीईजी या ईजी का इस्तेमाल करती हैं."

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत मामले में कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल पर लगाया आरोप (ETV Bharat)

हमीदिया अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ राजेश टिक्कस ने बताया कि "आमतौर पर बच्चों की कफ सिरप में ग्लिसरीन या प्रोपलीन जैसे साल्वेंट को मिलाया जाता है. लेकिन कई फॉर्मा कंपनियां अपनी लागत घटाने के लिए सिरप में ग्लिसरीन या प्रापलीन की जगह डायथिलीन ग्लाइकोल यानि डीईजी और एथिलीन ग्लाइकोल यानि ईजी जैसे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं. जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं और ये बच्चों के किडनी समेत अन्य अंगो पर असर करते हैं. इसके अधिक इस्तेमाल से बच्चों की जान चली जाती है."

भोपाल: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से भले ही इंडोनेशिया और गाम्बिया की दूरी हजारों किलोमीटर हो. इनकी रीति रिवाज और वेशभूषा भी मेल न खाती हो लेकिन एक बात सामान्य है. दरअसल 3 साल पहले जिस तरह इंडोनेशिया और गाम्बिया में सैकड़ों बच्चों की मौत हुई थी. अब ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा में सामने आया है. जहां कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत हो गई है. इस मामले में ईटीवी भारत ने डॉक्टरों ने बात की और बच्चों की मृत्यु के कारणों के बारे में पूछा तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

इस मामले में एम्स भोपाल के पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ गिरीश भट्ट ने बताया कि "छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मृत्यु हुई है. इसमें सभी बच्चों ने कफ सिरप का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनकी किडनी फेल हुई और मृत्यु हो गई."

डॉ भट्ट ने बताया कि "स्वास्थ्य विभाग द्वारा कफ सिरप के जो सैंपल लिए गए हैं, उनमें डायथिलीन ग्लाइकोल मिले होने की पुष्टि हुई है. यह बच्चों में जहर का काम करती है और इससे किडनी फेल होने का खतरा होता है. हालांकि इसमें ठंडक के साथ मीठापन भी होता है, जिससे बच्चे इसे आसानी से पी लेते हैं."

'खुद न बनें डॉक्टर, लाइसेंसी फार्मेसी से खरीदें दवा'

नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ गिरीश भट्ट ने बताया कि "डीईजी युक्त सिरप पीने से शुरुआत में बच्चों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द होने की समस्या हो सकती है. संक्रमण बढ़ने पर 2 से 3 दिन में पेशाब बंद होने के साथ किडनी फेल होने की संभावना होती है. इसके बाद सांस लेने में तकलीफ और अन्य समस्याएं सामने आती हैं. "

डा. भट्ट ने पालकों को समझाइश देते हुए कहा कि इससे बचने के लिए जरुरी है कि "हम जो भी दवा खरीदें वो लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी से ही खरीदें. बच्चों को कोई भी परेशानी होने पर योग्य डॉक्टर से सलाह लें, खुद डाक्टर न बनें और न ही मेडिकल स्टोर वाले के कहने के अनुसार दवाएं खरीदें."

कफ सिरप से हर साल सैकड़ों बच्चों की मौत

छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत का ये पहला मामला नहीं है. राजस्थान में भी कफ सिरप की वजह से 2 बच्चों की हाल में ही मौत हुई है. वहीं साल 2020 में जम्मू-काश्मीर में भी कफ सिरप के कारण 12 बच्चों की मौत हो चुकी है. इसके साथ ही साल 2022 में भारतीय फॉर्मा कंपनी की बनी कफ सिरप पीने से इंडोनेशिया में 150 और गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी.

'संक्रमण या महामारी से नहीं हुई बच्चों की मृत्यु'

बता दें कि जांच में सामने आया है कि छिंदवाड़ा में बच्चों की मृत्यु किडनी फेल होने की वजह से हुई है. जिन बच्चों को सर्दी-खांसी और बुखार की शिकायत थी, उन्हें डायथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ सिरप दिया गया. जिससे उनकी किडनी धीरे-धीरे फेल हो गई.

छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि "बच्चों की मौत कोई संक्रमण या महामारी से नहीं हुई है. लेकिन बायोप्सी रिपोर्ट में दवा से किडनी खराब होने की पुष्टि हुई है. अब इस मामले में संबंधित फॉर्मा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है."

भोपाल और छिंदवाड़ा में सिरप प्रतिबंधित

कफ सिरप से बच्चों की किडनी फेल होने और उनकी मृत्यु होने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बच्चों की मौत का कारण कफ सिरप को बताते हुए "जिले में कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रॉस डीएस कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है." इसके साथ भोपाल सीएमएचओ मनीष शर्मा ने भी संबंधित कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल केमिकल की आशंका के चलते कोल्ड्रिफ और नेक्सट्रॉस डीएस कफ सिरप के राजधानी में बिक्री करने पर रोक लगाई है साथ ही अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं.

'स्वास्थ्य विभाग ने कफ सिरप कंपनियों को दी क्लीनचिट'

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल पर आरोप लगाते हुए कहा कि "मध्य प्रदेश में कफ सिरप कंपनियों को स्वास्थ्य मंत्री ने खुली छूट दे दी है. बिना जांच किए ही सिरप कंपनी को क्लीन चिट दे दी है. पहले इंदौर में चूहों के काटने से बच्चों की मौत हो चुकी है अब छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है."

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि "हम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से पूछना चाहते हैं कि आप तो कफ सिरप कंपनियों को क्लीन चिट दे रहे हैं तो फिर इन 9 बच्चों की मौत का कारण क्या है." बरोलिया ने प्रतीकात्मक रूप से स्वास्थ्य मंत्री की फोटो को कफ सिरप भी पिलाया.