सांसद विवेक बंटी साहू पर भड़की कांग्रेस, आरोप- 21 बच्चों की मौत के बाद भी जश्न का दौर
छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 21 बच्चों की मौत से भोपाल से दिल्ली और चेन्नई तक हड़कंप. कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 4:25 PM IST
छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप के कारण 21 मासूम बच्चों की मौत को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है. इसी दौरान छिंदवाड़ा सांसद द्वारा आयोजित स्वदेशी मेला में धूमधड़ाके के साथ हो रहे जश्न को लेकर कांग्रेस ने घोर आपत्ति ली है. कांग्रेस नेताओं का कहना है "इतनी बड़ी घटना के बाद छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल और दिल्ली तक हड़कंप है. ऐसा लगता है 21 घरों के चिराग बुझने का बीजेपी को कोई अफसोस नहीं है."
छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू पर संवेदनहीनता का आरोप
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गुंज शुक्ला ने छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटीसाहू पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया है. उनका कहना है "दुख की इस घड़ी में छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा सांसद स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया. मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में छिंदवाड़ा के महापौर पहुंचे. जहां नाच-गाना, आतिशबाजी हुई. स्टेज पर लाइटिंग के बीच रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो सांसद की संवेदनहीनता को दर्शाता है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सांसद विवेक बंटी साहू को सद्बुद्धि दे."
छिंदवाड़ा महापौर खुद और सरकार का बचाव करते दिखे
वहीं, इस मामले में छिंदवाड़ा महापौर विक्रम अहाके ने ईटीवी भारत से कहा "मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवारों से जाकर मुलाकात की गई. पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई. नागपुर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की. स्वास्थ्य मंत्री ने भी छिंदवाड़ा आकर परिजनों से मुलाकात की और अन्य मुद्दों पर चर्चा भी हुई. भाजपा लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है."
ढोल-नगाड़ों से छिंदवाड़ा सांसद का स्वागत
छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड में 8 से 12 अक्टूबर तक 5 दिवसीय सांसद स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है. मेले में विभिन्न प्रकार के स्वदेशी सामानों के स्टॉल लगाए गए हैं. मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में महापौर विक्रम अहाके पहुंचे तो ढोल-नगाड़ों पर नाचते हुए उनका स्वागत हुआ. स्टेज पर कई पारंपरिक गानों पर डांस और आतिशबाजी की गई.
छिंदवाड़ा कलेक्टर के पास मौतों का सही आंकड़ा ही नहीं
छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से लगातार मासूम बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और छिंदवाड़ा कलेक्टर आंकड़ों का सही से अंदाजा ही नहीं लग पा रहे हैं. खुद उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला छिंदवाड़ा जिले में 17 मौत सहित प्रदेश में 20 मौत का आंकड़ा बता रहे हैं. वहीं, छिंदवाड़ा कलेक्टर के पास अब तक सिर्फ 14 मौतों का आंकड़ा ही है.
- फार्मा कंपनी के मालिक को छिंदवाड़ा लाएगी मध्य प्रदेश पुलिस, कफ सिरप पर होंगे खुलासे
- मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 20, छिंदवाड़ा में अब तक 17, बैतूल में 2, पांढुर्ना में 1 मासूम ने तोड़ा दम
जहरीले सिरप ने 21 बच्चों को लीला
छिंदवाड़ा जिला में जहरीले सिरप पीने से अब तक 21 मौतें हो चुकी हैं. स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया "17 मौतें छिंदवाड़ा जिले में, दो बैतूल में और एक पांढुर्ना में. इस प्रकार से 20 मौतें हो चुकी हैं." वहीं, छिंदवाड़ा जिले के परासिया विकासखंड में एक बच्चे ने और अंतिम सांस ली है. इस तरह से आंकड़ा अब कल 21 हो गया है, लेकिन कलेक्टर कलेक्टर हरेंद्र नारायण के रिकॉर्ड में मात्र 14 मौतें ही दर्ज हैं. नागपुर में 5 बच्चे भर्ती होने का दावा भी कलेक्टर कर रहे हैं.
छिंदवाड़ा कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने बताया "जहरीले कफ सिरप मामले में कंपनी के संचालक और पर्चा लिखने वाले डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. छिंदवाड़ा पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर एस रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें छिंदवाड़ा लाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी."