मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी रामलीला का नया किरदार, राजा जनक बन सांसद ने एक्टिंग से चौंकाया

राजा जनक के किरदार में पहुंचे सांसद छिंदवाड़ा के छोटी बाजार के रामलीला में छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू राजा जनक की भूमिका निभाने पहुंचे. रामलीला को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे. लेकिन जैसे ही सीता स्वयंवर का मंचन शुरू हुआ तो सीता जी के पिता राजा जनक के रूप में जब सांसद ने डायलॉग बोलना शुरू किए तो लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 137 साल पुरानी रामलीला का मंचन हुआ. सीता स्वयंवर की लीला देखने के लिए हजारों दर्शक उपस्थित हुए. हजारों लोगों की संख्या के बीच मंच पर एक नया कलाकार आता है, जो सबके लिए चर्चा का विषय बन जाता है. आईए जानते हैं कौन है पुरानी रामलीला का नया किरदार.

137 सालों से हो रही है रामलीला

छिंदवाड़ा की छोटी बाजार राम मंदिर में इस रामलीला का इतिहास भी सैकड़ों साल पुराना है. 137 साल पहले शुरू हुई रामलीला आज तक रुकी नहीं है. हालांकि आधुनिक संसाधनों के साथ स्वरूप बदलते हुए और बेहतर किया गया है. श्री रामलीला मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने बताया कि, ''संस्थापकों ने जब से शुरू किया था तो लालटेन के उजाले में इसका मंचन किया जाता था. लेकिन अब आधुनिकता के साथ-साथ 3डी एनीमेशन और लाइटिंग का उपयोग कर और बेहतर बनाया गया है, ताकि लोगों को हमारी सनातन आस्था और परंपरा के साथ जोड़ा रखा जा सके.'' अध्यक्ष ने बताया कि, ''यह मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी रामलीला है जिसका मंचन लगातार हर साल किया जाता है.''

सांसद विवेक बंटी साहू ने निभाई राजा जनक की भूमिका (ETV Bharat)

चार पीढ़ियां करती हैं एक साथ काम

सैकड़ों साल से चली आ रही रामलीला के मंचन की कहानी भी रोमांचक है. आज भी इस रामलीला में चार-चार पीढियां एक साथ काम करती हैं. कोई इसमें व्यवस्था की भूमिका निभाता है तो कोई कलाकार के रूप में काम करता है. करीब 500 लोगों की टोली सनातन परंपरा का निर्वाह करते चले आ रही है. इतने परिवारों का लगाव आज भी रामलीला से है. सांसद बंटी विवेक साहू के दादा जयशंकर प्रसाद साहू भी इस रामलीला से जुड़े रहे हैं. वह इस समिति के कोषाध्यक्ष के साथ ही अध्यक्ष रहे और उनके बेटे वंश ने भी रामलीला में किरदार निभाया है.''

1 महीने पहले से शुरू हो जाती है तैयारी

रामलीला की खास बात यह है कि इसमें काम करने वाले लोग एक महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं. कई लोग तो ऐसे हैं जो अब अपनी नौकरी के चलते छिंदवाड़ा से बाहर चले गए हैं. लेकिन रामलीला के लिए छुट्टी लेकर यहां पर आते हैं और सभी लोग बिना किसी स्वार्थ के 1 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं. रामलीला में एक किरदार निभाने वाला कोई भी व्यक्ति पारंपरिक कलाकार नहीं है बल्कि किसी न किसी व्यवसाय या नौकरी से जुड़ा है. लेकिन परंपरा को कायम रखने के लिए वे सारे काम छोड़कर एक महीने से रामलीला की तैयारी में जुट जाते हैं.

परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने का साधन है रामलीला

सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि, ''यह उनके लिए गर्व की बात है कि उन्हें रामलीला में मंचन करने का मौका मिला. सनातन परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास छिंदवाड़ा की रामलीला लगातार कर रही है. रामलीला हमारे धर्म और संस्कृति के साथ-साथ बच्चों में संस्कार के लिए बेहतर माध्यम है. उन्होंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि भी रामलीला में मंचन कर सकें.''