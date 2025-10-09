बनाने वालों पर नहीं, बेचने वालों पर हो रही कार्रवाई, छिंदवाड़ा में दवा विक्रेता हड़ताल पर

ETV Bharat / state

Published : October 9, 2025 at 9:47 AM IST

Updated : October 9, 2025 at 10:09 AM IST

छिन्दवाड़ा: जहरीले कफ सिरप कांड में दवा की दुकानों के निरीक्षण और सील करने की कार्रवाई को लेकर जिला औषधि विक्रेता संघ ने अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दी है. मेडिकल दुकानों पर हो रही कार्रवाई की विरोध में दवा दुकानदारों ने बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से चर्चा कर इसका विरोध जताया था.

बनाने वालों पर कार्रवाई बेचने वालों पर नहीं

छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्णा सहित अब तक जहरीले कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत हो चुकी है. इसके बाद सभी मेडिकल दुकानों की जांच की जा रही है. इसके विरोध में छिंदवाड़ा जिला औषधि विक्रेता संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है.

औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष संतोष चौरे (ETV Bharat)

औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष संतोष चौरे ने कहा "अधिकारी मेडिकल दुकानों में पहुंचकर बिना कारण उन्हें परेशान कर रहे हैं जबकि वे दवाओं के विक्रेता हैं निर्माता नहीं. अगर दवाइयां में कोई कमी निकलती है तो इसकी जिम्मेदारी दवा बनाने वाली कंपनी की है. उन पर कार्रवाई करना चाहिए बेचने वालों पर नहीं. इस हड़ताल में दवा विक्रेताओं के साथ ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने भी उनका समर्थन किया है."

बिना फार्मासिस्ट की दुकान और बिलिंग नहीं होने पर भी की जा रही है कार्रवाई

अधिकतर मेडिकल दुकानों में देखा जा रहा है कि दुकान का मालिक कोई और है और फार्मासिस्ट का लाइसेंस किसी और के नाम पर है. इस वजह से अधिकतर दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है. वहीं कई दुकानदार दवा बेचने के बाद बिल भी नहीं देते हैं.

छिंदवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गोन्नाने ने बताया कि मेडिकल दुकानों में फार्मासिस्ट अपना लाइसेंस किराए पर दे देते हैं और खुद कहीं और जॉब करते हैं. जबकि नियम है कि जिस फार्मासिस्ट के नाम पर मेडिकल दुकान का लाइसेंस जारी होता है, उसका मेडिकल स्टोर में होना अनिवार्य होता है. लेकिन ऐसा नहीं पाया जाता है, इस वजह कार्रवाई की जा रही है.

आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी भी चलाती थी मेडिकल शॉप

जहरीले सिरप कांड में अब तक 20 बच्चों की जान चली गई है. परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने कोल्ड्रिफ सिरप को अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था. खास बात यह है कि डॉक्टर प्रवीण की पत्नी के नाम पर ही मेडिकल दुकान भी थी. लेकिन दुकान का लाइसेंस फार्मासिस्ट सौरभ जैन के नाम पर था जो मेडिकल पर मौजूद ही नहीं रहता था.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टर भी कर रहे विरोध

डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दूसरे डॉक्टरों ने भी समर्थन किया है. डॉक्टर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी थी. वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने उनसे मुलाकात कर इस परिस्थिति में हड़ताल में नहीं जाने की अपील की थी.

Last Updated : October 9, 2025 at 10:09 AM IST

