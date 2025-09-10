ETV Bharat / state

सरकारी जमीन पर बना था विधायक जी का शॉपिंग मॉल, तोड़ने पहुंची टीम का फूल माला से स्वागत

छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक सुनील उइके के शॉपिंग मॉल पर चला बुलडोजर, कांग्रेस नेताओं ने शॉपिंग मॉल के सामने बैठकर किया गांधीवादी प्रदर्शन.

CHHINDWARA congress protest
बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कांग्रेसियों का गांदीवादी प्रदर्शन (ETV Bharat)
Published : September 10, 2025 at 4:31 PM IST

छिंदवाड़ा: जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके के परसिया में बने शॉपिंग मॉल के अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई का कांग्रेस नेता ने अपने समर्थकों के साथ गांधीवादी तरीके से विरोध जताया है. साथ ही भगवान से कलेक्टर के लिए सद्बुद्धि मांगी है. उन्होंने भाजपा सरकार और स्थानीय सांसद बंटी साहू पर राजनीतिक दोषपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है.

शॉपिंग मॉल पर चला बुलडोजर

छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र से सुनील उइके कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं. उनका परासिया में एक शॉपिंग मॉल है. इसमें परमिशन से ज्यादा निर्माण कराने का आरोप लगा था. आज यानी बुधवार को इस अतिक्रमण वाले एरिया को नगर पालिका की टीम द्वारा तोड़ दिया गया. यह कार्रवाई नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद यादव की शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा जांच कराकर की गई है. प्रशासन की जांच में शॉपिंग मॉल के पीछे का हिस्सा अवैध पाया गया, जिस पर बुलडोजर चलाया गया है.

शॉपिंग मॉल तोड़ने पहुंची टीम का फूल माला से स्वागत (ETV Bharat)

कांग्रेसियों का गांधीवादी धरना-प्रदर्शन

शॉपिंग मॉल के अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंचे नगर पालिका के कर्मचारियों का सबसे पहले कांग्रेस नेताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गांधीवादी तरीके से मॉल के सामने ही धरने पर बैठ गए और रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर विरोध जताया है. इसके साथ ही प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने भगवान से कलेक्टर को सद्बुद्धि देने की मांग भी की.

CONGRESS MLA Sunil Uikey
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का स्वागत (ETV Bharat)

राजनीतिक बदले की कार्रवाई

शॉपिंग मॉल पर हुए बुलडोजर एक्शन को विधायक सुनील उइके ने अनैतिक और राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है. उनका कहना है कि "जिस बिल्डिंग को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण बता कर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है. उसकी सभी अनुमति नियम अनुसार भाजपा के शासनकाल में ही 2018 में ली गई थी, जिसे अब अतिक्रमण बताया गया है. वह है बिल्डिंग के पीछे का नाला प्रोटेक्शन की दीवार है."

Congress MLA Sunil Uikey shopping mall
कांग्रेस विधायक सुनील उइके का शॉपिंग मॉल (ETV Bharat)

आदिवासियों के हक की जारी रहेगी लड़ाई

विधायक सुनील उइके ने कहा, "यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा जिले में नकुलनाथ की अगुवाई में किसान आंदोलन हुआ था. जिसमें उन्होंने सांसद बंटी विवेक साहू और जिला कलेक्टर की मिली भगत को लेकर आवाज उठाई थी. साथ ही उन्होंने आदिवासियों की जमीन कन्वर्ट करने का मामला भी उनके द्वारा लगातार उठाया जा रहा है. जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई है. इस असंवैधानिक कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं है. हम आदिवासियों के हक में आवाज उठाते रहेंगे."

Municipal Corporation action against encroachment
अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन (ETV Bharat)
Chhindwara bulldozer Action
बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात (ETV Bharat)

'नियम सबके लिए एक समान हैं'

कांग्रेस विधायक के आरोप पर सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा,"अगर किसी ने भी नियम विरोध निर्माण कार्य किए हैं और उसके सबूत मिलते हैं, तो सभी के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन के कन्वर्ट का अगर मामला है, तो वह अपनी शिकायत प्रशासन के समक्ष कर सकते हैं. कांग्रेस के जो नेता ऐसे आरोप लगा रहे हैं. उनके लिए कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं सिर्फ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए और शिकायत करना चाहिए. इससे विधिवत कार्रवाई हो जाएगी."

