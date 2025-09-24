ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा का क्लीनिंग कॉन्सेप्ट देश को आया पसंद, वॉश ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को नेशनल अवॉर्ड

स्वच्छता के क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले ने इतिहास रच दिया है. जिला पंचायत छिंदवाड़ा को अपने इनोवेशन वॉश ऑन व्हील्स के लिए देश का सबसे प्रतिष्ठित इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन फिक्की राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है. यह सम्मान सतत रखरखाव एवं सामुदायिक प्रबंधन श्रेणी में मिला, जिसने पूरे देश में जिले का नाम रोशन कर दिया है. दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार ने प्राप्त किया है.

छिंदवाड़ा: बाइक के पीछे एक स्वच्छता पेटी और गांव-गांव घूम कर लाखों रुपए कमाने वाले छिंदवाड़ा के युवाओं की स्कीम के बारे में जब जिला प्रशासन ने भारत सरकार को बताया तो इस स्कीम को पूरे देश में लागू करने की घोषणा कर दी गई. इसके एवज में पहली बार जिला स्तर पर किसी शहर को फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) के द्वारा सम्मानित किया गया है. आईए जानते हैं क्या है यह अनोखी स्कीम, जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है.

पुरस्कार पाने वाला देश का पहला जिला छिंदवाड़ा

जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया कि "कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह और स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना अधिकारी सुधीर कृषक के अथक प्रयासों से यह उपलब्धि संभव हुई है. यह पुरस्कार पाने वाला छिंदवाड़ा देश का पहला जिला बन गया है. जिले को 2.5 लाख रुपए नगद प्राइस के साथ राष्ट्रीय गौरव हासिल हुआ है. फिक्की पुरस्कार के लिए 11 जून 2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार ने नामांकन किया था. इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकारी निर्णायक समिति के सामने प्रजेंटेशन दिया था."

गांव-गांव जाकर सरकारी संस्थाओं में सफाई

छिंदवाड़ा के वॉश ऑन व्हील्स स्कीम ने ग्रामीण अंचलों में शौचालयों की सफाई और देखभाल की समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है. मोबाइल इकाइयों के माध्यम से गांव-गांव जाकर शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव को सुनिश्चित किया गया है. इससे स्थाई स्वच्छता और सामुदायिक सहभागिता की मिसाल बनी छिंदवाड़ा जिले की वॉश ऑन व्हील्स नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहना मिल रही है. इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है. इस सेवा में 45 स्वच्छता साथियों ने अभी तक 40 हजार शौचालय इकाइयों की सफाई कर लगभग 40 लाख रुपए कमाए हैं.

स्वच्छता को मिल रहा बढ़ावा

ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मियों की कमी के कारण कई ग्राम पंचायतों के संस्थागत शौचालयों की सफाई नियमित रूप से नहीं हो पाती है. इसका परिणाम शौचालयों की उपेक्षा और टूट-फूट के रूप में देखा जाता है. इस समस्या का समाधान निकालने के लिए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने 'स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील' जैसी अनूठी योजना की शुरुआत की है. इसका उद्देश्य शौचालयों की सफाई को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना और उनके उपयोग को बढ़ावा देना है.

लोगों को मिल रहा रोजगार

इस अभियान से स्वच्छता अभियान को बढ़ावा मिलने के साथ स्वच्छता साथियों के रूप में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है. मुख्यालय से 5 किलोमीटर तक शौचालय की सफाई के लिए 200 रुपए प्रति यूनिट और 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 250 रु प्रति यूनिट का शुल्क निर्धारित किया गया. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत शौचालयों को स्वच्छ और उपयोगी बनाना है. इस योजना में स्कूलों, आंगनबाड़ियों, पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और छात्रावासों के शौचालयों को शामिल किया गया है.