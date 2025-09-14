ETV Bharat / state

बच्चों के साथ सांसद ने खेला शह और मात का खेल, छिंदवाड़ा में जुटे देश भर के शतरंज खिलाड़ी

छिंदवाड़ा में आयोजित हो रहा ऑल इंडिया रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता, सांसद बंटी विवेक साहू ने बच्ची के साथ खेला शतरंज.

CHHINDWARA CHESS COMPETITION
छिंदवाड़ा में जुटे देश भर के शतरंज खिलाड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 4:16 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 4:53 PM IST

छिंदवाड़ा: ऑल इंडिया रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन सांसद खेल महोत्सव के तहत छिंदवाड़ा में किया जा रहा है. राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भारत के 10 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है. छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने उद्घाटन के मौके पर बच्चों के साथ शतरंज भी खेला.

सांसद ने बच्चों के साथ खेला शह और मात का खेल

सांसद कप ऑल इंडिया रेपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का दो दिवसीय आयोजन स्थानीय न्यू पंजाब लॉन में किया गया है. प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद विवेक बंटी साहू ने किया. इस मौके पर महापौर विक्रम अहाके व टीकाराम चंद्रवंशी मौजूद रहे. सांसद ने इस मौके पर एक बच्ची के साथ शतरंज खेलकर शुभारंभ किया.

छिंदवाड़ा शतरंज प्रतियोगिता (ETV Bharat)

10 राज्यों के 300 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

ऑल इंडिया रेपिड रेटिंग स्पर्धा में देश के 10 राज्यों के लगभग 300 खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं 1600 रेटिंग वाले 40 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभागी हैं. डायरेक्टर ग्यासुद्दीन पाशा, अध्यक्ष आरडी दीक्षित व सचिव लतीफ खान ने बताया कि "प्रतियोगिता 9 राउंड में खेली जा रही है. पहले दिन 6 राउंड की प्रतियोगिता हुई."

NATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP CHHINDWARA
बच्ची के साथ सांसद ने खेला शतरंज (ETV Bharat)

अलग अलग राज्यों आए 10 जजेस

दूसरे दिन के प्रतियोगिता का निर्णायक मंडल 10 सदस्यों का है. जो अलग-अलग राज्यों से हैं. प्रतियोगिता के चीफ ऑर्बिटर प्रवीण ठाकरे जलगांव व जीत ठाकरे नागपुर से है. प्रतियोगिता के समापन के मौके पर विजेता खिलाड़ियों को कैश प्राइज, मोमेंटो ट्राफी व प्रशस्ति पत्र कलेकटर शीलेन्द्र सिंह द्वारा किया जाएगा. खिलाड़ियों की रैपिड रेटिंग वर्ल्ड रेटिंग अगले महीने की 1 तारीख को आएगी.

MP BUNTY SAHU PLAY CHESS WITH GIRL
छिंदवाड़ा में शतरंज प्रतियोगिता (ETV Bharat)

छिंदवाड़ा की खेल प्रतिभाओं को निखारने किया जा रहा प्रयास

सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि "छिंदवाड़ा जिले में भी अलग-अलग खेल के प्रतिभागी हैं. कई प्रतिभाएं मौजूद हैं, लेकिन सही मंच नहीं मिलने की वजह से काबिलियत नहीं दिखा पाते थे. प्रयास किया जा रहा है कि हर खेलों को छिंदवाड़ा में ही आयोजित किया जाए, ताकि यहां की खेल प्रतिभाओं को भी मौका मिले और देश के खिलाड़ी छिंदवाड़ा आकर अपनी खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सके. सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत रस्साकसी, शतरंज क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल कबड्डी खो खो और कराटे जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही है.

