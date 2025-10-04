ETV Bharat / state

सिरप पिलाने के बाद बच्ची को नहीं आया यूरिन, नागपुर में मौत, कर्नाटक से लौटे पिता की भावुक स्टोरी

छिंदवाड़ा में बच्चों की मौतों से मचा हड़कंप, खांसी-जुकाम की सिरप बच्चों के लिए बनी काल, बेटी संध्या की मौत से पिता का बुरा हाल.

CHHINDWARA 9 CHILDREN DIED
सिरप पिलाने के बाद बच्ची को नहीं आया यूरिन (ETV Bharat)
छिंदवाड़ा: बेटी को दिवाली पर नए कपड़े और मिठाइयां दिला सकें. इसके लिए पिता काम की तलाश में कर्नाटक तक पहुंच गया, लेकिन उसे क्या पता था कि जब वह नौकरी से घर लौटेगा तो उसकी बेटी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी होगी. यह कहानी उस अभागे पिता रसीद बोसम की है, जो बेटी की खुशियां खरीदने के लिए मीलों सफर कर कर्नाटक पहुंचा था.

छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर चाकाढाना का रहने वाला युवक कर्नाटक में मजदूरी करके पैसे कमा रहा था कि परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके. छिंदवाड़ा जिले में फैली अंजान बीमारी की चपेट में आकर 14 महीने की बेटी संध्या की गुरुवार को नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई.

नागपुर में इलाज के दौरान संध्या की मौत (ETV Bharat)

सर्दी जुकाम होने से बिगड़ी तबीयत

चाकाढाना गांव के रसीद बोसम कर्नाटक में मजदूरी करने गए थे. ताकि परिवार की दिवाली ठीक से मन सके, लेकिन दिवाली के करीब 20 दिन पहले ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. रसीद बोसम ने बताया कि "पहले उनकी 14 महीने की बेटी संध्या को हल्का सर्दी जुकाम और बुखार आया. इसके बाद परिजन ने बेटी का परासिया के एक निजी क्लीनिक में इलाज कराया. उन्होंने दवाइयां दी तो वह ठीक हो गई, लेकिन 3 दिन बाद अचानक उसको यूरिन आना बंद हो गया.''

syrups banned mp
बेटी की मौत से पिता का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

नागपुर में बताया कि किडनी हो गई खराब

बेटी की हालत ज्यादा बिगड़ने पर मेरी पत्नी उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां से उसे डॉक्टरों ने नागपुर रेफर कर दिया. मेरे परिजन बेटी को लेकर नागपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने बेटी को एडमिट कर इलाज शुरू कर दिया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. तीन दिनों तक इलाज होने के बाद संध्या पवार की मौत हो गई.

सरकारी अस्पताल नागपुर में संध्या की मौत

संध्या पवार की मां इतरबती ने बताया कि "जब वह जिला अस्पताल पहुंची थी, तो उसकी दवाई की बोतल और डॉक्टर द्वारा लिखी गई पर्ची अस्पताल में ले ली थी. उन्हें नागपुर रेफर कर दिया. जिला अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें दवाई की बोतल व डॉक्टर की पर्ची वासप नहीं दी." रसीद बोसम और इतरबती के 4 बच्चे हैं, जिसमें संध्या सबसे छोटी 14 महीने की बेटी थी. पहला 9 साल का बेटा, दूसरा 6 साल का बेटा और तीसरी 3.5 साल की बेटी है. सबसे छोटी बेटी संध्या की किडनी इंफेक्शन से नागपुर में मौत हो गई है.

