छिंदवाड़ा में चिटफंड कंपनी का गोलमाल, 5 करोड़ लेकर मालिक दुबई हुआ फुर्र

निवेशकों को बताया गया कि 99,999 रुपए से लेकर 18 हजार तक के प्लान पर दोगुना रिटर्न दिया जाएगा. वहीं, 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए निवेश करने पर तीन गुना रिटर्न मिलेगा. अगर कोई 10 लाख से ऊपर की राशि कंपनी में निवेश करेंगे तो उसका चार गुना रिटर्न मिलेगा.

पूरा मामला छिंदवाड़ा के चौरई थाना क्षेत्र का है. आरोप है कि जयपुर की एक चिटफंड कंपनी के मालिकों ने कई बड़े शहरों में निवेशकों के साथ सेमिनार और मीटिंग की. इसमें निवेशकों को कंपनी में रुपए जमा करने पर 4 गुना मुनाफा देने का लालच दिया. झांसा में आकर लोगों ने अपनी जमीन बेचकर और जमा पूंजी लगा दी.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 5 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. आरोप है कि जयपुर की कथित एक चिटफंड कंपनी ने रकम चार गुना करने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया है. इस मामले में पुलिस ने कंपनी के एक शेयर होल्डर को गिरफ्तार किया है. वहीं, कंपनी का एक अन्य मालिक दुबई भागने में कामयाब रहा.

आरोप है कि कंपनी के मालिक ने निवेशकों को भरोसा दिया कि कंपनी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और पैसों का लेनदेन बैंकिंग सिस्टम से किया जाएगा. इससे निवेशक झांसे में आ गए और मकान-जमीन बेचकर, जेवर गिरवी रखकर और बैंक लोन लेकर करोड़ों रुपए कंपनी के बैंक खाते में जमा किए.

करोड़ों लेकर रातों-रात गायब हुआ मालिक

कंपनी ने निवेशकों को बाद में "सीटो कॉइन" नामक डिजिटल करेंसी का सपना दिखाया. जिसकी कीमत 10 रु बताया गई. भविष्य में यह बिटकॉइन की तरह लाखों रुपए तक जाएगी. निवेशकों को दिल्ली में आयोजित सेमिनार में भी बुलाया गया. साल 2023 में निवेशकों ने जब अपने पैसे मांगने जयपुर ऑफिस पहुंचे तो पाया कि ऑफिस बंद है. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कंपनी के एक मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं, दूसरा मालिक दुबई भाग गया.

जांच में जुटी एसटीएफ

जिसके बाद वह जूम मीटिंग के जरिए निवेशकों को झांसा देता रहा कि आपका पैसा सुरक्षित है. इस ठगी में हजारों परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से जूझ रहे हैं. मकान-जमीन बेचने वाले लोग अब कर्ज के बोझ तले दब गए हैं. पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा और STF भोपाल से सख्त कार्रवाई की मांग की है. मामले की जांच भोपाल एसटीएफ कर रही है.

इस पूरे मामले पर पीड़ित संजय ठाकुर ने बताया कि "मैंने एक शिकायत भोपाल एसटीएफ से भी की है. इसमें मेरे बयान दर्ज कर लिए गए हैं." छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे ने बताया कि "चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी की शिकायत निवेशकों ने किया है. मामला पहले से ही एसटीएफ की जांच में है. इसकी जांच भोपाल STF कर रही है. इसलिए सभी शिकायतकर्ता को भोपाल एसटीएफ में जाने की सलाह दी गई है.