जहरीली कफ सिरप कांड में बड़ा खुलासा, विदेश भागने की फिराक में था कंपनी का मालिक

छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 21 बच्चों की मौत, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमिलनाडु सरकार पर सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप.

CHHINDWARA COUGH SYRUP CASE
विदेश भागने की फिराक में था आरोपी कंपनी मालिक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 7:55 AM IST

4 Min Read
छिंदवाड़ा: जहरीली कफ सिरप पीने के बाद छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 21 मासूमों की मौत हो चुकी है. इस घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया है. तत्काल प्रभाव से कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके साथ ही छिंदवाड़ा पुलिस ने जहरीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी और श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में खुलासा हुआ है कि रंगनाथन कई दिनों से अंडरग्राउंड था और देश छोड़कर भागने की फिराक में था.

विदेश में रहते हैं आरोपी के बच्चे

एसपी अजय पांडे ने बताया "कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' को बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु के चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है. छिंदवाड़ा पुलिस ने 12 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित की है, जिसमें से 6 सदस्य तमिलनाडु गए थे. आरोपी रंगनाथन के बच्चे विदेश में रहते हैं. ऐसे में हमें आशंका थी कि रंगनाथन देश छोड़कर भाग सकते हैं. ऐसे में पुलिस ने हर लिहाज से अपनी तैयारी कर रखी थी. इसलिए हमने उसके पासपोर्ट पर रोक लगाने के लिए न्यायालय में भी अर्जी दी थी."

बार-बार लोकेशन बदल रहा था आरोपी (ETV Bharat)

बार-बार लोकेशन बदल रहा था आरोपी

पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के मुताबिक, "जब तमिलनाडु पुलिस की टीम पहुंची तो साइबर सेल के लोग भी साथ में थे. सबसे पहले चुनौती तो आरोपी एस रंगनाथन का मोबाइल नंबर जुगाड़ना था. किसी तरह जब मोबाइल नंबर मिला तो वह बंद था. फिर आरोपी अपनी लोकेशन बदल रहा था. किसी तरह छिंदवाड़ा की पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. अब उसे छिंदवाड़ा लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड ली जाएगी, ताकि पूछताछ कर मामले का खुलासा किया जा सके."

cough syrup 21 children death
सीएम मोहन यादव ने पीड़ित बच्चों का जाना हाल (ETV Bharat)

तमिलनाडु सरकार नहीं कर रही सहयोग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को नागपुर के अस्पतालों में भर्ती बच्चों को देखने गए थे. वहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा "तमिलनाडु में बनी दवा के सेवन से बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है. मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है. दुर्भाग्य की बात है कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर को दवा कंपनी की नियमानुसार जांच करनी चाहिए."

mohan yadav visit nagpur
पीड़ित बच्चों का हाल जानने नागपुर पहुंचे सीएम (ETV Bharat)

"मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रैंडम सैंपल लेकर आवश्यक जांच करवाई गई और छिंदवाड़ा के डॉक्टर सहित और दोषियों को सस्पेंड भी किया गया है. साथ ही ड्रग कंट्रोलर को हटाया गया है. इसके साथ ही जो डॉक्टर उस कंपनी की प्रतिबंधित दवा रोगियों के लिए लगातार लिख रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है."

किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा, "तमिलनाडु सरकार को नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई करना चाहिए. अब तक की जांच में मूल रूप से मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर गलती की बात सामने आई है. गलत दवा बच्चों को दी गई, जिस कारण मासूमों की मौत हुई." सीएम ने कहा "जैसे ही तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट आई, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया. दवा कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा.

इस कंपनी को ड्रग लाइसेंस कैसे मिला: सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तमिलनाडु सरकार से सवाल किया कि वो कौन लोग हैं, जिन्होंने इस कंपनी को ड्रग लाइसेंस देने का काम किया है. छोटी सी जगह पर किस तरह फैक्ट्री संचालित है. यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए. बिना जांच के लाइसेंस कैसे रिन्यू किया गया. इस दवा कंपनी को दोबारा उद्योग लाइसेंस कैसे दिया गया. कोई भी वहां पर जाकर देख सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के बच्चे और परिवार तो पीड़ित पक्ष हैं. हमारे प्रदेश के बच्चों की मौत हुई है. इस संवेदनशील प्रकरण में मध्य प्रदेश सरकार किसी भी दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी.

