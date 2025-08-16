छिंदवाड़ा: मंदिरों का नाम अक्सर देवी-देवता, भगवान या जगह के नाम पर होता है. लेकिन छिंदवाड़ा में एक ऐसा मंदिर है, जिसका नाम चोर मंदिर है. इस मंदिर को चोर मंदिर क्यों कहा जाता है, इसका ऐसा नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे दिलचस्प कहानी है. हालांकि यह मंदिर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और वर्तमान में इसका जीर्णोद्धार कार्य जारी है. तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के नाम की दिलचस्प कहानी.

डेढ़ सौ साल पुरानी है चोर मंदिर की कहानी

दरअसल, नरसिंहपुर रोड में एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, जिसे चोर मंदिर कहा जाता है. आज जन्माष्टमी पर जानेंगे इस कृष्ण भगवान के मंदिर को चोर मंदिर कहे जाने की कहानी. करीब डेढ़ सौ साल पहले इस मंदिर के इलाके में घना जंगल हुआ करता था. इसके साथ ही आसपास कई छोटी-छोटी पहाड़ियां थीं, जो आज भी हैं लेकिन घना जंगल अब उजड़ चुका है.

डेढ़ सौ साल पुरानी है चोर मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर के पुजारी स्वामी महेशानंद बताते हैं कि "डेढ़ सौ साल पहले ये पूरा इलाका वीरान था. घने जंगल और पहाड़ियों के कारण चोरों को यहां छिपने की जगह मिल जाती थी. जिससे चोर, चोरी का सामान यहां लेकर आते थे और आपस में बंटवारा करते थे. इसलिए इस मंदिर का नाम चोर मंदिर पड़ गया."

डेढ़ सौ साल पहले अधूरी रह गई थी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा (ETV Bharat)

पुजारी ने ही इलाके से चोरों को किया दूर

मंदिर में श्रीकृष्ण की प्रतीमा विराजमान है. स्वामी महेशानंद बताते हैं कि "इस पूरे इलाके में चोरों का आतंक इतना था कि मंदिर में कोई भी पूजा करने नहीं आता था. लेकिन यहां एक पुजारी रहा करते थे, जिनका अब निधन हो चुका है. जब उन्होंने यहां रहना शुरू किए तो कई बार चोरों का सामान बरामद किया और उन्हें यहां से भगाया. इस तरह धीरे-धीरे इस इलाके से चोरों का अड्डा समाप्त हुआ."

छिंदवाड़ा का चोर मंदिर (ETV Bharat)

अधूरी रह गई थी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा

मंदिर के सेवादार अन्नी लाल दुबे बताते हैं कि "जिस परिवार ने डेढ़ सौ साल पहले इस मंदिर का निर्माण करवाया था, उनके यहां कुछ परेशानी आने के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई. बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही कृष्ण कन्हैया विराजमान रहे." उन्होंने कहा कि कन्हैया को माखन चोर भी कहा जाता है. इसलिए भी इस मंदिर को चोर मंदिर के नाम से ही लोग जानने लगे."

विश्व हिंदू परिषद कर रहा जीर्णोद्धार

आज ये मंदिर कई जगह से टूट चुका है. मंदिर परिसर की स्थिति जर्जर हो चुकी है. इस मंदिर के निर्माण के डेढ़ सौ साल बाद अब एक बार फिर इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है. बताया गया कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य जारी है. इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यहां और भी भवन बनाए जा रहे हैं.