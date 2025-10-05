ETV Bharat / state

14 बच्चों की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा, बोले-सरकार को उठाना चाहिए सख्त कदम

14 बच्चों की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 14 मासूम बच्चों की मौत का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. सर्दी जुकाम के बाद इलाज कराने के दौरान बच्चों की किडनी खराब हुई और उनकी मौत हो गई. इस घटना को देखते हुए कोल्डरिफ सहित संबंधित कंपनी को दवाईयों पर बैन लगा दिया गया है. वहीं इस हादसे के बाद जिले के लोगों ने ईटीवी भारत पर अपना दुख बयां किया. डॉक्टर भगवान का होते हैं स्वरूप 14 बच्चों की मौत के बाद रहवासियों में गुस्साहै. लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ कार्रवाई तक सीमित न होकर उन्हें जागना चाहिए कि आगे इस तरह की कार्रवाई न हो. ईटीवी भारत की टीम जब आम जनता के बीच पहुंची, तो लोगों का गुस्सा साफ नजर आया. इस दौरान एक नागरिक नितिन उपाध्याय ने कहा कि "बचपन से ही उन्होंने सुना है कि भगवान डॉक्टर का दूसरा रूप होता है. वहीं इस दुखद घटना से विश्वास उठने लगता है. लोगों का आरोप, निजी क्लीनिक चला रहे डॉक्टर आमतौर पर जब सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो व्यक्ति कफ सिरप लेकर अपना इलाज कर लेता है, या डॉक्टर के प्रशिक्षण देने के बाद कफ सिरप खरीद लेता है, पर अब हालात यह है कि डॉक्टर की पर्ची के बाद भी कफ सिरप लेने में अब डर लगने लगा है. वहीं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आज के समय में अपने निजी क्लीनिक चला रहे हैं. उन्हें सरकार सरकारी अस्पताल में काम करने के पैसे देती है. वे निजी क्लीनिक खोलकर वहां पर समय देते हैं." प्रॉफिट वाली दवाईयां लिखते हैं डॉक्टर

