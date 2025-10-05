ETV Bharat / state

14 बच्चों की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा, बोले-सरकार को उठाना चाहिए सख्त कदम

छिंदवाड़ा में किडनी फेल के बाद 14 बच्चों की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा, ईटीवी भारत से बात कर की ये मांग.

CHHINDWARA 10 CHILDREN DIED
14 बच्चों की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 5, 2025

Updated : October 5, 2025 at 5:12 PM IST

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 14 मासूम बच्चों की मौत का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. सर्दी जुकाम के बाद इलाज कराने के दौरान बच्चों की किडनी खराब हुई और उनकी मौत हो गई. इस घटना को देखते हुए कोल्डरिफ सहित संबंधित कंपनी को दवाईयों पर बैन लगा दिया गया है. वहीं इस हादसे के बाद जिले के लोगों ने ईटीवी भारत पर अपना दुख बयां किया.

डॉक्टर भगवान का होते हैं स्वरूप

14 बच्चों की मौत के बाद रहवासियों में गुस्साहै. लोगों का कहना है कि प्रशासन सिर्फ कार्रवाई तक सीमित न होकर उन्हें जागना चाहिए कि आगे इस तरह की कार्रवाई न हो. ईटीवी भारत की टीम जब आम जनता के बीच पहुंची, तो लोगों का गुस्सा साफ नजर आया. इस दौरान एक नागरिक नितिन उपाध्याय ने कहा कि "बचपन से ही उन्होंने सुना है कि भगवान डॉक्टर का दूसरा रूप होता है. वहीं इस दुखद घटना से विश्वास उठने लगता है.

लोगों का आरोप, निजी क्लीनिक चला रहे डॉक्टर

आमतौर पर जब सर्दी जुकाम बुखार होता है, तो व्यक्ति कफ सिरप लेकर अपना इलाज कर लेता है, या डॉक्टर के प्रशिक्षण देने के बाद कफ सिरप खरीद लेता है, पर अब हालात यह है कि डॉक्टर की पर्ची के बाद भी कफ सिरप लेने में अब डर लगने लगा है. वहीं सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आज के समय में अपने निजी क्लीनिक चला रहे हैं. उन्हें सरकार सरकारी अस्पताल में काम करने के पैसे देती है. वे निजी क्लीनिक खोलकर वहां पर समय देते हैं."

प्रॉफिट वाली दवाईयां लिखते हैं डॉक्टर

इसी के साथ दूसरे रहवासी संदीप हेडाऊ ने कहा कि "बरसात का मौसम हाल में ही खत्म हुआ है और सर्दी-जुकाम बुखार जैसी बीमारियां आम है. अब बच्चों को कफ सिरप तक पिलाने में डर लगने लगा है. आज के समय में डॉक्टर अपना ही मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं और ऐसी दवाई लिखते हैं, जिसमें उन्हें अधिक प्रॉफिट है. वह दवाई सिर्फ उनके ही मेडिकल में मिले, जिससे उन्हें मोटा मुनाफा होता है.

आम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. प्रशासन को सख्ती से इन सभी चीजों पर रोक लगानी चाहिए. जिससे आम जनता सुरक्षित रह सके."

प्रशासन करे सख्त कार्रवाई

निशेंद्र गौतम ने कहा कि "14 मासूम बच्चों की मौत पर दुख है. ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसे लेकर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. डॉक्टर और मेडिकल कंपनी के ऊपर ऐसी कार्रवाई करें कि वह इस प्रकार की गलती दोबारा ना कर पाएं. उन्होंने कहा कि आज के समय में डॉक्टर जब भी मरीज का इलाज करते हैं तो वे अपने लेटर हेड पर दवाइयां ना लिखकर नॉर्मल स्लिप पर दवाई लिख देते हैं.

ऐसे में आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि वे उनके लेटर हेड के स्लिप पर दवाई लें. जिससे उन्हें पता रहेगा. वहां कौन सी दवाई दे रहे हैं कौन सी नहीं."

