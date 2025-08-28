धमतरी: जिले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का आरोप है कि, जिला अस्पताल में निजी अस्पताल के दलाल सक्रिय है. अस्पताल से मरीजों का डाटा लीक हो रहा है. कमीशन का खेल चल रहा है. इन्हीं आरोपों को लेकर कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा और कार्रवाई की मांग की.

निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने का आरोप: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जांच समिति बनाकर जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने निजी अस्पताल के पीआरओ जिला अस्पताल में सक्रिय रहते हैं.

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने लगाया मरीजों का डाटा लीक होने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को दलालों द्वारा बीमारी को गंभीर बताकर उन्हें डराया धमकाया जाता है. उन्हें निजी अस्पताल में जाने के लिए दबाव बनाया जाता है.- निखिलेश देवान, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना

सरकारी डॉक्टर बाहर कर रहे इलाज: क्रांति सेना का यह भी कहना है कि, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है उसके बावजूद जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टर निजी अस्पताल में भी काम कर रहे हैं. वहां सर्जरी भी कर रहे हैं.

डिलीवरी के केस पर जिला अस्पताल में डॉक्टर दिखावा कर इलाज करते हैं और फिर बच्चा फंस जाने की बात कह कर उसे रायपुर भेजने कहा जाता है. कुछ देर बाद उन्हें निजी अस्पताल जाने की सलाह दी जाती है, फिर वही डॉक्टर निजी अस्पताल में जाकर उसका इलाज करता है- डोमेश्वर साहू

छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के ज्ञापन को सीएमएचओ को जांच के लिए भेजा जाएगा- इंदिरा सिंह, अपर कलेक्टर

गंभीर आरोप: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का कहना है कि, निजी अस्पताल का पीआरओ जिला अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टर से संपर्क में रहता है. जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का मोबाइल नंबर, बीमारी संबंधित सभी डाटा को निजी अस्पताल को दिया जाता है. गरीब वर्ग के मरीजों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है.