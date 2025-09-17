ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ महिला आयोग में फर्टिलिटी सेंटर धोखाधड़ी, शिक्षिका वेतन विवाद, भाई-बहन संपत्ति लड़ाई पर सुनवाई

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सदस्यगण लक्ष्मी वर्मा व सरला कोसरिया ने महिला उत्पीड़न और पारिवारिक विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की. सुनवाई में फर्टिलिटी सेंटर के नाम पर भ्रूण बदलकर धोखाधड़ी, शिक्षिकाओं के वेतन व भविष्यनिधि न जमा करने का मामला, भाई-बहन के बीच पैतृक संपत्ति विवाद, पति की मृत्यु के बाद संपत्ति पर कब्जे का आरोप और पति-पत्नी के झगड़े के कारण बच्ची की पढ़ाई प्रभावित होने जैसे संवेदनशील मुद्दे सामने आए. इन सभी मामलों पर आयोग ने आवश्यक निर्देश दिए और खासकर माता-पिता से अपील की कि वे आपसी झगड़ों के चलते बच्चों का भविष्य खराब न करें.

फर्टिलिटी सेंटर के नाम पर धोखाधड़ी: जनसुनवाई में आए एक प्रकरण में आवेदिका ने शिकायत की कि कुछ डॉक्टरों ने उसे मातृत्व के अधिकार से वंचित किया. आरोप है कि डॉक्टरों ने उसकी जानकारी के बिना संरक्षित भ्रूण का स्थान बदल दिया और जब उसने जानकारी मांगी तो देने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, आवेदिका से जबरन अतिरिक्त फीस भी वसूली गई. डॉ. किरणमयी नायक ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि फर्टिलिटी सेंटर के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी करना कानूनन अपराध है. आयोग ने आवेदिका को यह अधिकार दिया कि वह डॉक्टरों के खिलाफ रिकवरी सूट (वसूली मुकदमा), सिविल न्यायालय या उपभोक्ता न्यायालय में जाकर शिकायत दर्ज कर सकती है.

शिक्षकों के वेतन और भविष्यनिधि का मुद्दा: एक अन्य प्रकरण में रायपुर जिले की महिला शिक्षिकाओं ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की. उनका कहना था कि वे पिछले 20 से 30 वर्षों से शैक्षणिक कार्य कर रही हैं, लेकिन प्रभारी प्राचार्य ने उनका वेतन और भविष्यनिधि जमा नहीं किया.इसके बजाय उन्हें बार-बार नोटिस जारी कर परेशान किया जा रहा है. आयोग ने इस मामले पर कहा कि शिक्षिकाओं का यह हक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आयोग ने दोनों पक्षों को 15 दिनों के भीतर समाधान निकालने की समझाइश दी. साथ ही चेतावनी दी कि अगर तय समय में समस्या का हल नहीं निकला, तो पूरे स्कूल प्रबंधन को अगली सुनवाई में अनावेदक के रूप में बुलाया जाएगा.

भाई-बहन के बीच पैतृक संपत्ति विवाद: सुनवाई में एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें भाई-बहन के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. आवेदिका अपने पिता के नाम की संपत्ति में हिस्सा चाहती है. इस दौरान उनकी 75 वर्षीय मां भी आयोग में मौजूद रहीं. आयोग ने दोनों को समझाने की कोशिश की कि आपसी राजीनामा कर विवाद खत्म करें. लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो आयोग ने स्पष्ट कहा कि दोनों पक्ष दिवानी न्यायालय में जाकर संपत्ति का बंटवारा और समाधान कर सकते हैं. इस आधार पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया.