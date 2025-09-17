ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ महिला आयोग में फर्टिलिटी सेंटर धोखाधड़ी, शिक्षिका वेतन विवाद, भाई-बहन संपत्ति लड़ाई पर सुनवाई

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की 344वीं राज्य स्तरीय और 163वीं जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को रायपुर में हुई.

छत्तीसगढ़ महिला आयोग सुनवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 12:20 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सदस्यगण लक्ष्मी वर्मा व सरला कोसरिया ने महिला उत्पीड़न और पारिवारिक विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की. सुनवाई में फर्टिलिटी सेंटर के नाम पर भ्रूण बदलकर धोखाधड़ी, शिक्षिकाओं के वेतन व भविष्यनिधि न जमा करने का मामला, भाई-बहन के बीच पैतृक संपत्ति विवाद, पति की मृत्यु के बाद संपत्ति पर कब्जे का आरोप और पति-पत्नी के झगड़े के कारण बच्ची की पढ़ाई प्रभावित होने जैसे संवेदनशील मुद्दे सामने आए. इन सभी मामलों पर आयोग ने आवश्यक निर्देश दिए और खासकर माता-पिता से अपील की कि वे आपसी झगड़ों के चलते बच्चों का भविष्य खराब न करें.

फर्टिलिटी सेंटर के नाम पर धोखाधड़ी: जनसुनवाई में आए एक प्रकरण में आवेदिका ने शिकायत की कि कुछ डॉक्टरों ने उसे मातृत्व के अधिकार से वंचित किया. आरोप है कि डॉक्टरों ने उसकी जानकारी के बिना संरक्षित भ्रूण का स्थान बदल दिया और जब उसने जानकारी मांगी तो देने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, आवेदिका से जबरन अतिरिक्त फीस भी वसूली गई. डॉ. किरणमयी नायक ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि फर्टिलिटी सेंटर के नाम पर महिलाओं से धोखाधड़ी करना कानूनन अपराध है. आयोग ने आवेदिका को यह अधिकार दिया कि वह डॉक्टरों के खिलाफ रिकवरी सूट (वसूली मुकदमा), सिविल न्यायालय या उपभोक्ता न्यायालय में जाकर शिकायत दर्ज कर सकती है.

शिक्षकों के वेतन और भविष्यनिधि का मुद्दा: एक अन्य प्रकरण में रायपुर जिले की महिला शिक्षिकाओं ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की. उनका कहना था कि वे पिछले 20 से 30 वर्षों से शैक्षणिक कार्य कर रही हैं, लेकिन प्रभारी प्राचार्य ने उनका वेतन और भविष्यनिधि जमा नहीं किया.इसके बजाय उन्हें बार-बार नोटिस जारी कर परेशान किया जा रहा है. आयोग ने इस मामले पर कहा कि शिक्षिकाओं का यह हक है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आयोग ने दोनों पक्षों को 15 दिनों के भीतर समाधान निकालने की समझाइश दी. साथ ही चेतावनी दी कि अगर तय समय में समस्या का हल नहीं निकला, तो पूरे स्कूल प्रबंधन को अगली सुनवाई में अनावेदक के रूप में बुलाया जाएगा.

भाई-बहन के बीच पैतृक संपत्ति विवाद: सुनवाई में एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें भाई-बहन के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. आवेदिका अपने पिता के नाम की संपत्ति में हिस्सा चाहती है. इस दौरान उनकी 75 वर्षीय मां भी आयोग में मौजूद रहीं. आयोग ने दोनों को समझाने की कोशिश की कि आपसी राजीनामा कर विवाद खत्म करें. लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो आयोग ने स्पष्ट कहा कि दोनों पक्ष दिवानी न्यायालय में जाकर संपत्ति का बंटवारा और समाधान कर सकते हैं. इस आधार पर प्रकरण को नस्तीबद्ध कर दिया गया.

पति की मृत्यु के बाद संपत्ति पर विवाद: एक महिला ने आयोग से गुहार लगाई कि पति की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर अनावेदक ने कब्जा कर लिया है और उसे खर्च के लिए सम्मानजनक पैसे तक नहीं दिए जा रहे. अनावेदक ने आयोग में जवाब दिया कि आवेदिका के नाम पर कई संपत्तियां दर्ज हैं, जिनमें दो हाइवा, दो जेसीबी, ट्रैक्टर, कार, एवेंजर, पावर एक्सल और 57 डिसमिल जमीन शामिल है. इस पर आयोग ने अनावेदक को निर्देश दिया कि वह इन संपत्तियों से जुड़े सभी दस्तावेज लेकर अगली सुनवाई में उपस्थित हो, ताकि मामले का सही समाधान किया जा सके.

बच्ची की पढ़ाई और पति-पत्नी का विवाद: एक बेहद संवेदनशील मामला तब सामने आया जब पांडुका में नौकरी करने वाले पति-पत्नी के बीच विवाद के कारण उनकी 8 वर्षीय बेटी रायपुर में नाना-नानी के पास रहकर पढ़ाई कर रही है. आवेदिका ने आरोप लगाया कि पति उससे मारपीट करता है, जबकि पति ने कहा कि पत्नी सोशल मीडिया पर अन्य लोगों से अनुचित चैटिंग करती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने कहा कि बच्ची का भविष्य सर्वोपरि है. आयोग ने आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर बच्ची का एडमिशन पांडुका के स्कूल में कराया जाए, ताकि वह माता-पिता दोनों की देखरेख में रहकर पढ़ाई कर सके. पति को पत्नी से मारपीट न करने की चेतावनी दी गई और पत्नी को भी अनुचित चैटिंग न करने की नसीहत दी गई. इस मामले को आयोग ने एक साल तक निगरानी में रखने का निर्णय लिया.

आयोग का संदेश: जनसुनवाई के अंत में डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि आयोग का मकसद सिर्फ फैसले देना नहीं, बल्कि परिवार और समाज में संतुलन बनाए रखना है. उन्होंने खासकर माता-पिता से अपील की कि वे अपने व्यक्तिगत विवाद में बच्चों का भविष्य खराब न करें, क्योंकि बच्चे समाज का भविष्य हैं.

