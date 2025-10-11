ETV Bharat / state

महिला आयोग विवाद: अध्यक्ष के निज सहायक ने आरोपों को बताया झूठा, फर्जी दस्तावेजों की उठाई चिंता

छत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक और उनके निज सहायक पर सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए है.

WOMEN COMMISSION CONTROVERSY
महिला आयोग विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

October 11, 2025

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में सदस्यों द्वारा अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और उनके निज सहायक के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच, आयोग के निज सहायक अभय सिंह ने अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए पद के दुरुपयोग और रिश्वत के आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार हैं. अभय सिंह ने यह भी कहा कि कुछ लोग दुर्भावनापूर्ण तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.

सदस्यों द्वारा लगाए गए आरोप: आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा और सरला कोसरिया ने हाल ही में प्रेसवार्ता कर आरोप लगाया था कि आयोग में सुनवाई प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है. उन्होंने कहा कि उन्हें समय पर सुनवाई के लिए सूचित नहीं किया जाता और सुनवाई में अनधिकृत लोग भी शामिल होते हैं. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष के निज सहायक सवाल करने पर बिना जवाब दिए अपमानजनक तरीके से चले जाते हैं, जिससे आयोग की कार्यप्रणाली और सदस्यों की सहभागिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

WOMEN COMMISSION CONTROVERSY
महिला आयोग अध्यक्ष का पर्सनल असिस्टेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)

अभय सिंह की सफाई: इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अभय सिंह ने कहा कि वे पिछले तीन वर्षों से आयोग में ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं. उन्होंने आरोपों को पूरी तरह झूठा और निराधार बताया. अभय सिंह ने कहा कि उन्हें दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके. अभय सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग की कार्यप्रणाली में सदस्यों की भागीदारी और सुनवाई प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार होती है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या रिश्वत का आरोप आरोप-प्रमाण के बिना नहीं लगाया जा सकता.

फर्जी दस्तावेज और जांच की मांग: अभय सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ मामलो में आरटीआई और शिकायत दस्तावेजों में फर्जी हस्ताक्षर और मनगढ़ंत आवेदन पाए गए हैं. उनका कहना है कि इन दस्तावेजों को आयोग के एक पूर्व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी द्वारा तैयार किया गया बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्थल-जांच और दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके. अभय सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपों की बिना जांच के तस्दीक किए बिना चर्चा करना गलत है और इससे आयोग की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है.

महिला आयोग विवादCHHATTISGARH WOMEN COMMISSIONKIRANMAYEE NAYAKछत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्षWOMEN COMMISSION CONTROVERSY

