भिलाई में 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का भव्य समापन, छत्तीसगढ़ ने जीता गोल्ड

गतका चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को गोल्ड: कार्यक्रम के समापन समारोह में मंत्री गजेंद्र यादव ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटा. इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ की टीम ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि दूसरा स्थान चंडीगढ़ और तीसरा स्थान पंजाब की बालिका टीम ने हासिल किया. वहीं, बालक वर्ग में पंजाब की टीम ने 102 अंकों के साथ प्रथम स्थान, छत्तीसगढ़ की टीम ने दूसरा स्थान और हरियाणा की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया.

भिलाई: सेक्टर 6 स्थित गुरु नानक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का रविवार को भव्य समापन हुआ. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव उपस्थित रहे. उनके साथ भाजपा नेता मनीष पांडेय और सिख समाज के कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए. तीन दिनों तक चले इस राष्ट्रीय आयोजन में देश के 12 राज्यों से 500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए.

पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गतका का आयोजन: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि गतका एक सिख परंपरा से जुड़ा वीरता और स्वाभिमान का खेल है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया है, यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि भिलाई में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर गतका खेल का आयोजन होना प्रदेश के लिए सम्मान की बात है. मंत्री ने आयोजन समिति, गुरुद्वारा के सदस्य एवं हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह और उनकी पूरी टीम को बधाई दी.

अगले साल एशिया कप में गतका: कार्यक्रम के दौरान संरक्षक इंद्रजीत सिंह ने घोषणा की कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि वे आगे की पढ़ाई और खेल प्रशिक्षण में और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें. प्रदेश के 15 जिलों के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गतका जल्द ही ओलंपिक गेम्स में शामिल होगा. अगले साल मार्च में एशिया कप में गतका शामिल होगा, जिसमें आज जीतने वाले बच्चे शामिल होंगे.

तीन दिन चले इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि किसी भी खिलाड़ी को मेडिकल इंजरी नहीं हुई, जिससे खेल भावना और सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की गई. मंत्री ने यह भी घोषणा की कि आगे स्कूलों में सभी पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा.