रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश, अगले 2 दिन तक बरसात के आसार

लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है.

Rain in Chhattisgarh
अगले 2 दिन तक बरसात के आसार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित अधिकांश जिलों में पिछले कुछ दिनों से बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से गर्मी और उमस बढ़ गई थी. मंगलवार के शाम से मौसम बदला है. और बुधवार को उत्तर ओडिशा के ऊपर बने लो प्रेशर की वजह से सुबह से राजधानी रायपुर सहित गरियाबंद, कांकेर, दुर्ग धमतरी के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है.

Rain in Chhattisgarh
लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश में बारिश के आंकड़े: मौसम विभाग की माने तो मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर बुधवार को भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ में 1 जून से लेकर अब तक सामान्य बारिश 1119.4 मिली मीटर होनी चाहिए थी. हालांकि पूरे प्रदेश में अब तक 1096.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है जो सामान्य बारिश की तुलना में 2% ही कम है.

आज की स्थिति में उत्तर ओडिशा के ऊपर एक लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है. इसके प्रभाव से मध्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दुर्ग और रायपुर के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है- मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला

Rain in Chhattisgarh
रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2 दिन तक बारिश की संभावना: मौसम विभाग के मुताबिक, बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर बुधवार को भारी वर्षा होने की संभावना है. वर्षा की गतिविधि अगले दो दिनों तक रहने की संभावना है. दो दिनों के बाद बारिश की गतिविधि में कमी आएगी. बुधवार की सुबह से ही मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश हो रही है.

1 जून से 24 सितंबर छत्तीसगढ़ के जिलों में बारिश के आंकड़े

जिलाहुई बारिश (मिमी)सामान्य से अंतर (%)
बलरामपुर1492.4+53%
बीजापुर1456.01+8%
बस्तर1451.01+27%
दंतेवाड़ा1422.2+12%
रायगढ़1314.01+13%
जांजगीर1309.8+21%
नारायणपुर1265.6+5%
मोहला-मानपुर-चौकी1264.6+26%
सक्ती1208.5+10%
कोरिया1168.2+8%
सुकमा1142.6-3%
सूरजपुर1118.4-4%
कांकेर1131.01-13%
बालोद1096.3+9%
बिलासपुर1093+6%
कोरबा1084.4-12%
मुंगेली1074+16%
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही1070सामान्य के करीब
मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी1056.4-2%
सारंगढ़-बिलाईगढ़1028.7+13%
जशपुर1021.4-23%
कोंडागांव976.3-15%
गरियाबंद968.5-7%
धमतरी964.2-7%
रायपुर913.5-8%
राजनांदगांव887.5-12%
दुर्ग865.3-10%
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई790.8+10%
बलोदा बाजार813.6-10%
सरगुजा804.9-29%
कबीरधाम769.3-9%
बेमेतरा495.01-52%
Rain in Chhattisgarh
जिलों में बारिश के आंकड़े (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
