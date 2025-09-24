रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश, अगले 2 दिन तक बरसात के आसार
लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2025 at 1:47 PM IST
रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित अधिकांश जिलों में पिछले कुछ दिनों से बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की वजह से गर्मी और उमस बढ़ गई थी. मंगलवार के शाम से मौसम बदला है. और बुधवार को उत्तर ओडिशा के ऊपर बने लो प्रेशर की वजह से सुबह से राजधानी रायपुर सहित गरियाबंद, कांकेर, दुर्ग धमतरी के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है.
प्रदेश में बारिश के आंकड़े: मौसम विभाग की माने तो मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर बुधवार को भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. छत्तीसगढ़ में 1 जून से लेकर अब तक सामान्य बारिश 1119.4 मिली मीटर होनी चाहिए थी. हालांकि पूरे प्रदेश में अब तक 1096.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है जो सामान्य बारिश की तुलना में 2% ही कम है.
आज की स्थिति में उत्तर ओडिशा के ऊपर एक लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है. इसके प्रभाव से मध्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दुर्ग और रायपुर के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है- मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला
2 दिन तक बारिश की संभावना: मौसम विभाग के मुताबिक, बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर बुधवार को भारी वर्षा होने की संभावना है. वर्षा की गतिविधि अगले दो दिनों तक रहने की संभावना है. दो दिनों के बाद बारिश की गतिविधि में कमी आएगी. बुधवार की सुबह से ही मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश हो रही है.
1 जून से 24 सितंबर छत्तीसगढ़ के जिलों में बारिश के आंकड़े
|जिला
|हुई बारिश (मिमी)
|सामान्य से अंतर (%)
|बलरामपुर
|1492.4
|+53%
|बीजापुर
|1456.01
|+8%
|बस्तर
|1451.01
|+27%
|दंतेवाड़ा
|1422.2
|+12%
|रायगढ़
|1314.01
|+13%
|जांजगीर
|1309.8
|+21%
|नारायणपुर
|1265.6
|+5%
|मोहला-मानपुर-चौकी
|1264.6
|+26%
|सक्ती
|1208.5
|+10%
|कोरिया
|1168.2
|+8%
|सुकमा
|1142.6
|-3%
|सूरजपुर
|1118.4
|-4%
|कांकेर
|1131.01
|-13%
|बालोद
|1096.3
|+9%
|बिलासपुर
|1093
|+6%
|कोरबा
|1084.4
|-12%
|मुंगेली
|1074
|+16%
|गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
|1070
|सामान्य के करीब
|मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी
|1056.4
|-2%
|सारंगढ़-बिलाईगढ़
|1028.7
|+13%
|जशपुर
|1021.4
|-23%
|कोंडागांव
|976.3
|-15%
|गरियाबंद
|968.5
|-7%
|धमतरी
|964.2
|-7%
|रायपुर
|913.5
|-8%
|राजनांदगांव
|887.5
|-12%
|दुर्ग
|865.3
|-10%
|खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
|790.8
|+10%
|बलोदा बाजार
|813.6
|-10%
|सरगुजा
|804.9
|-29%
|कबीरधाम
|769.3
|-9%
|बेमेतरा
|495.01
|-52%