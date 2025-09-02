रायपुर: निजी होटल में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के पदाधिकारी और सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में निर्वातमान संरक्षक प्रमोद दुबे और नवनिर्वाचित संरक्षक उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा भी मौजूद रहे. इस बैठक में छत्तीसगढ़ के पांचों संभाग बिलासपुर दुर्ग रायपुर सरगुजा और बस्तर संभाग के लगभग 450 पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे.
छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की बैठक: इस बैठक में छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई. जिसमें पहला दो यात्री बसों के मध्य अंतराल निर्धारित किया जाए. दूसरा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को नियंत्रित किया जाए और तीसरा सिटी बसों के संचालन को लेकर शहरी सीमा में नियंत्रित किया जाए.
ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर हुई चर्चा: छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रमुख सलाहकार शिवेश सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की इस बैठक में लगभग 450 पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे. जिसमें छत्तीसगढ़ के पांचों संभाग के सदस्य और पदाधिकारीे मौजूद रहे.
यात्री बसों के खुलने के समय पर हुई बात: महासंघ के प्रमुख सलाहकार ने कहा कि छत्तीसगढ़ यातायात संघ महासंघ के मुद्दे तो बहुत सारे हैं. लेकिन तीन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई. जिसमें पहला दो यात्री बसों के मध्य अंतराल का निर्धारण अब तक नहीं किया गया है. यह कानून में भी है कि सरकार समय-समय पर दो यात्री बसों के समय का अंतराल रखें. जिससे भविष्य में विवाद की स्थिति न बने. राज्य की स्थापना से लेकर अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है. दूसरा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसे हैं. वह गांव-गांव में जाकर सवारी लाने ले जाने का काम कर रही है.
टूरिस्ट परमिट पर विरोध: महासंघ के प्रमुख सलाहकार ने कहा कि टूरिस्ट परमिट के रूप में बस का संचालन न होकर स्टेट परमिट के रूप में संचालित हो रही है. छत्तीसगढ़ में 12000 बसों का संचालन होता है, उसे डैमेज करने का काम कर रही है. आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में सिटी बसों का परिचालन होना है. कानून के हिसाब से 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जगह पर सिटी बसें चलाई जाएं, लेकिन इन बसों को सिटी के बाहर भी चलाया जाता है, जिससे बस वालों की रोजी-रोटी पर इसका सीधा असर पड़ता है.
आज छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की बैठक हुई जिसमें प्रदेश भर के बस ऑपरेटर मौजूद थे. निर्वातमान संरक्षक प्रमोद दुबे के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नवनिर्वाचित संरक्षक उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा का वेलकम किया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ का संरक्षक बनाया गया: अनवर अली, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ
पहले संरक्षक के रूप में प्रमोद दुबे थे. आज मुझे सर्वसम्मति से संरक्षक चुना गया है. इसके लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं. छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे. बस ऑपरेटर की समस्या को लेकर उन्होंने कहा की समस्याएं तो बहुत हैं बैठकर बात कर लिया जाएगा: पुरंदर मिश्रा, नवनिर्वाचित संरक्षक, छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ
यातायात महासंघ की तीन प्रमुख मुद्दे: बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर दो यात्री बसों के मध्य अंतराल का निर्धारण होना चाहिए. राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 72 की उप धारा 2 के खंड 5 के तहत आज की तारीख में पूरा नहीं हुआ है. राज्य परिवहन विभाग के द्वारा 2 से 5 मिनट और ओवरटेकिंग समय चक्र के साथ वर्तमान में भी लगातार परमिट की स्वीकृति दी जा रही है. जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है. पर्याप्त अंतराल न होने से दो बसों के संचालकों के मध्य आए दिन विवाद की स्थिति भी निर्मित होती है. इस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग में दो यात्री बसों के मध्य 10 मिनट का अंतराल, ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट का अंतराल, पहाड़ी क्षेत्रों में 40 मिनट का अंतराल निर्धारित किया जाए. राज्य के प्रत्येक मार्ग में दो यात्री बसों के मध्य अंतराल निर्धारित करके अधिसूचना और राजपत्र जारी करने के लिए परिवहन विभाग को आदेशित किया जाए.
12 हजार बसें चलती हैं रोजाना: संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसें अपने नियमों के विपरीत जाकर स्टेज कैरिज के रूप में संचालित हो रही हैं, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व से संचालित लगभग 12000 बसें और इससे जुड़े परिवार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है. यातायात महासंघ का सुझाव है, राज्य परिवहन कार्यालय से जारी परमिट और पारस्परिक करार से नियत परमिटों की संख्या से जारी परमिट के मार्ग में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट को प्रतिबंधित किया जाए. नियमों के अनुरूप टूर के प्रयोजन के लिए संचालन की अनुमति दी जाए.
सिटी बसों का संचालन किया जाएगा: छत्तीसगढ़ राज्य में सिटी बसों का संचालन शुरू होने वाला है, जिससे स्टेज कैरिज परमिट प्रभावित होने की संभावना है. इसलिए यातायात महासंघ का सुझाव है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 71 की उपधारा 3 के तहत उल्लिखित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए केवल शहर की सीमा के भीतर ही सिटी बसों का संचालन तय किया जाए.