ETV Bharat / state

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कर हस्तांतरण अंतर्गत दी 3,462 करोड़ रुपये की स्वीकृति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया.

CHHATTISGARH NEWS
छत्तीसगढ़ कर हस्तांतरण (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कर हस्तांतरण (Tax Devolution) अंतर्गत 3,462 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया.

त्योहारों के बीच मिली केंद्र से सौगात: सीएम साय ने कहा कि नवरात्रि और दशहरा के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया यह आबंटन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वास्तव में एक अनमोल उपहार है. यह राशि राज्य की वित्तीय संसाधनों को और अधिक सुदृढ़ करेगी, विकास परियोजनाओं को गति देगी और लोककल्याणकारी योजनाओं को नई ऊर्जा देगी.

सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार: उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सतत प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि इस सहयोग से प्रदेशवासियों का जीवन और अधिक खुशहाल और सुरक्षित बनेगा.

राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर: बता दें कि आगामी त्यौहारी मौसम को देखते हुए और राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और उनके विकास/कल्याण संबंधी व्यय को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर, 2025 को राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हस्तांतरण जारी किया है. यह 10 अक्टूबर 2025 को जारी किए जाने वाले सामान्य मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है.

छत्तीसगढ़ में विजयादशमी का उत्साह, जगह-जगह रामलीला और रावण दहन, रायपुर में 105 फीट ऊंचा पुतला
लौटते मानसून का असर: मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी किया रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट
छत्तीसगढ़ में अनोखा रावण दहन, पानी के बीच में जलाया जाता है दशानन

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH TAXTAX DEVOLUTIONCHHATTISGARH TAX DEVOLUTIONछत्तीसगढ़ कर हस्तांतरणCHHATTISGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.