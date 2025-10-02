केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कर हस्तांतरण अंतर्गत दी 3,462 करोड़ रुपये की स्वीकृति
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति आभार जताया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 7:59 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कर हस्तांतरण (Tax Devolution) अंतर्गत 3,462 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया.
त्योहारों के बीच मिली केंद्र से सौगात: सीएम साय ने कहा कि नवरात्रि और दशहरा के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया यह आबंटन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वास्तव में एक अनमोल उपहार है. यह राशि राज्य की वित्तीय संसाधनों को और अधिक सुदृढ़ करेगी, विकास परियोजनाओं को गति देगी और लोककल्याणकारी योजनाओं को नई ऊर्जा देगी.
Heartfelt gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji for approving ₹3,462 crore to Chhattisgarh under tax devolution.— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 2, 2025
On this festive occasion, this allocation is indeed a remarkable gift from the Modi… pic.twitter.com/Hdpu8GgOhO
सीएम साय ने पीएम मोदी का जताया आभार: उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सतत प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि इस सहयोग से प्रदेशवासियों का जीवन और अधिक खुशहाल और सुरक्षित बनेगा.
राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर: बता दें कि आगामी त्यौहारी मौसम को देखते हुए और राज्यों को पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और उनके विकास/कल्याण संबंधी व्यय को वित्तपोषित करने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर, 2025 को राज्य सरकारों को 1,01,603 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हस्तांतरण जारी किया है. यह 10 अक्टूबर 2025 को जारी किए जाने वाले सामान्य मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है.