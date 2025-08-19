बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत सोमवार को जिला ऑडिटोरियम में वित्तीय साक्षरता एवं साइबर जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक सोनी ने सरपंच, पंच, सचिव और महिला समूहों को सतरंगी सूत्र संकल्प शपथ दिलाई.

वित्तीय साक्षरता एवं साइबर जागरूकता सेमिनार: डिजिटल युग जितना आसान और सुविधाजनक है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो रहा है. मोबाइल फोन और इंटरनेट ने गांव-गांव तक सेवाओं की पहुंच तो बढ़ाई है लेकिन इसके साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों का जाल भी तेजी से फैल रहा है. इन्हीं खतरों से बचाव और लोगों को सजग बनाने के लिए जिला ऑडिटोरियम बलौदाबाजार में सोमवार को "वित्तीय साक्षरता एवं साइबर जागरूकता सेमिनार" का आयोजन किया गया. कलेक्टर ने कहा कि यदि हमें अपनी पंचायतों को बेहतर और सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले हमें डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समझ विकसित करनी होगी. जागरूकता ही असली सुरक्षा है.

बलौदाबाजार में साइबर जागरूकता पर कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार में शुरू होगी फाइनेंशियल लैब: कलेक्टर ने कहा "आज हर कोई ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है. शहर ही नहीं, अब तो गांव-गांव के लोग मोबाइल से पैसे भेज रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं. सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. लेकिन साथ ही साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और फर्जी कॉल जैसी घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं. इन घटनाओं को कम करने के लिए हर महीने साइबर और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया जाएगा ताकि आम लोग सुरक्षित रहें. जिले में जल्द फाइनेंशियल लैब भी शुरू की जाएगी."

बलौदाबाजार में ई सतर्कता कार्यक्रम (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने ETV भारत से खास बातचीत में कहा "आज के समय में साइबर अपराध परंपरागत अपराध से बिल्कुल अलग है. अपराधी मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से आम लोगों को फंसाते हैं. कई बार वे डर, लालच और शर्म का फायदा उठाकर लोगों से बैंक डीटेल्स और पैसे हड़प लेते हैं. जरूरी है कि लोग सतर्क रहें और किसी भी कॉल या लिंक पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि करें."

एसपी ने आगे कहा "यदि किसी भी व्यक्ति के साथ साइबर धोखाधड़ी होती है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए. तत्काल पुलिस को जानकारी दें. साइबर टोल फ्री नंबर 1930 या डिजिटल बैंकिंग हेल्पलाइन 14448 पर शिकायत दर्ज कराएं. कई मामलों में समय रहते सूचना देने से लोगों के पैसे वापस भी कराए गए हैं."

ETV भारत अपील करता हैं कि अगर किसी के साथ धोखाधड़ी की घटना हो, तुरंत पुलिस से संपर्क करें

साइबर हेल्पलाइन नंबर – 1930

डिजिटल बैंकिंग हेल्पलाइन – 14448

विशेषज्ञों ने दिया मार्गदर्शन: ई विजिलेंस प्रोग्राम में विशेषज्ञों ने लोगों को साइबर अपराध से बचने के टिप्स दिए.

ओटीपी, पिन और पासवर्ड किसा को ना बताएं: मुकेश चौधरी, सीईओ साइबरऑप्स ने कहा "साइबर सिक्योरिटी से डरने की जरूरत नहीं, केवल सतर्क रहना जरूरी है. ओटीपी, पिन और पासवर्ड कभी किसी से साझा न करें. अगर धोखाधड़ी हो भी जाए तो तुरंत पुलिस और विशेषज्ञों की मदद लें."

पुष्पराज वर्मा और हेमंत वर्मा, साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट्स ने बताया "आजकल फर्जी लिंक और ऐप्स सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं. सावधानी से क्लिक करें और हमेशा आधिकारिक ऐप या वेबसाइट का उपयोग करें."

नवीन तिवारी, प्रबंधक आरबीआई ने बताया "बचत और बजटिंग को स्मार्ट तरीके से प्लान करना जरूरी है. निवेश हमेशा विविधीकृत होना चाहिए, सारे अंडे एक टोकरी में न रखें. यदि बैंक 30 दिन में शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता है तो बैंकिंग लोकपाल और हेल्पलाइन 14448 पर संपर्क करें."

विशेषज्ञों ने दिया मार्गदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

साइबर अपराध से बचने जागरूकता जरूरी: इस पूरे आयोजन ने एक बार फिर साबित किया कि डिजिटल युग में शिक्षा और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है. यदि लोग सतर्क रहेंगे, समय पर सही जानकारी लेंगे और अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे तो न केवल साइबर अपराधियों से बच पाएंगे बल्कि सुरक्षित और आत्मनिर्भर पंचायतों का सपना भी साकार होगा.