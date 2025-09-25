नदी-तालाबों में फंसे लोगों और मवेशियों की जान बचाते दिखे SDRF-NDRF के जवान, छत्तीसगढ़ में मॉक ड्रिल
प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ से बचने के लिए प्रैक्टिस की गई.
Published : September 25, 2025 at 7:01 PM IST
छत्तीसगढ़: रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है. बस्तर में हाल ही में बाढ़ ने तबाही भी मचाई थी. अब इन सभी से बचाव के लिए हर जिले में SDRF मॉक ड्रिल कर रही है. भविष्य में बारिश या बाढ़ से ज्यादा नुकसान ना हो इसके लिए बचाव के तरीकों को लाइव डेमो के रूप में प्रैक्टिस की गई.
- दुर्ग में शिवनाथ नदी के तट पर प्रैक्टिस: बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर गुरुवार को शिवनाथ नदी के तट पर SDRF-NDRF ने संयुक्त आयोजन किया. इंसीडेंट कमांडर एडीएम, जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह और एसडीआरएफ कमांडेंट नागेंद्र सिंह की मौजूदगी में बाढ की वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन किया गया. इसमें यह दिखाया गया कि किस प्रकार गाँव में पानी भरने से लोग फंस जाते हैं और किस तरह उन्हें सुरक्षित निकाला जाता है.
भारी बारिश के दौरान नदी किनारे मछली पकड़ने या अन्य कार्यों के लिए न जाएँ. आपदा से बचाव केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि जनजागरूकता भी जरूरी है- अभिजीत सिंह, कलेक्टर, दुर्ग
40 से ज्यादा लोगों को बचाने का डेमो: बाढ़ में फंसे लोगों को कैसे निकाला जाए इसकी प्रैक्टिस की गई. कुछ लोग तो पेड़ में फंसे थे जिन्हें बचाने विशेष तकनीक इस्तेमाल की गई. अभ्यास के दौरान 40 से अधिक ग्रामीणों को नदी के बहाव से बचाया गया. पुल टूटने की स्थिति में रेस्क्यू कैसे करें उसका भी ट्रायल हुआ. डीप डाइविंग, नाव संचालन और कई तकनीक का प्रदर्शन किया गया.
- जगदलपुर में इंद्रावती नदी के तट पर मॉक ड्रिल: छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले दिनों लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया था. बाढ़ ने पूरी तरह तबाही मचाई थी. लोगों की मौत हुईं. घर जमींदोज हो गए. लोहंडीगुड़ा ब्लॉक का मांदर गांव काफी ज्यादा प्रभावित रहा. इन सबसे सबक लेते हुए जिला प्रशासन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने जगदलपुर के इंद्रावती नदी और नजदीक के गांव में प्रैक्टिस की. दिखाया गया कि अगर बाढ़ आती है तो कैसे निपटा जा सकता है.
हमारे इस आयोजन का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में तेज़ और व्यवस्थित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है. बाढ़ के हालात को रीक्रिएट कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, राहत शिविरों में ले जाने और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सुविधा दिलाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया- ऋषिकेश तिवारी, अपर कलेक्टर, बस्तर
- कांकेर के सिंगारभाट गांव में बचाव प्रैक्टिस: कांकेर जिले में बीते दो दिनों से बारिश जारी है. बारिश से अंदरूनी इलाकों के नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया है. जिसे देखते हुए जवानों ने बचाव कार्य का अभ्यास किया. कांकेर एसडीम अरुण वर्मा ने बताया कि यह दृश्य जिला कार्यालय से लगे ग्राम सिंगारभाट के जिला सेनानी कार्यालय परिसर में हुआ. ग्रामीणों को लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षित निकाला गया.
मवेशियों को भी बचाने का प्रदर्सन: कांकेर की मॉक ड्रिल में बाढ़ में फंसे गाय, बैल और बकरियों को सुरक्षित ढंग से बाहर निकालने का प्रदर्शन किया गया. बाढ़ में जलभराव के चलते भवन में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सीढ़ी से बाहर लाने का लाइव डेमो किया गया. इस दौरान प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा.
- बलरामपुर के पर्यटन स्थल में प्रैक्टिस: जिले के प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल तातापानी में बाढ़ राहत शिविर का आयोजन कर मॉक ड्रिल किया गया. जहां प्राचीन शिव मंदिर के पास तालाब में तैराकी मोटर बोट उतारी गई और पानी में कूदकर जान बचाने, लाइफ जैकेट का उपयोग करने जैसे अभ्यास किए गए. इस पूरे आयोजन में नगर सेना के प्रशिक्षित गोताखोर, कॉलेज के टीचर, छात्र, अधिकारी-कर्मचारी के साथ आसपास के गांव से आए हुए ग्रामीण भी शामिल हुए.
बारिश के मौसम में अक्सर अतिवृष्टि बाढ़ से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो जाता है इसलिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण स्तर तक लोगों को जागरूक करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह आयोजन प्रदेशभर में किया गया.