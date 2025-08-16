रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर स्थित मुक्ताकाशी मंच से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया. रजत महोत्सव 15 अगस्त से अगले 6 फरवरी 2026 तक 25 हफ्तों तक उत्साह और उमंग के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा. सीएम ने छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 के लोगो और पोर्टल का अनावरण भी किया.
रजत महोत्सव में 25 हफ्तों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन: सीएम साय ने शुभारंभ कार्यक्रम में कहा "छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में प्रदेश के हर वर्ग, हर समाज और हर उम्र के लोगों की भागीदारी जरूरी है. हम सब विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के सपने और दढ़ संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे. अलग अलग विभागों, सामाजिक, व्यवसायिक और सांस्कृतिक संगठनों मिलकर कई कार्यक्रम करेंगे."
पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकल्प और दूरदृष्टि से अस्तित्व में आया हमारा छत्तीसगढ़ अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है।
सीएम ने ये भी कहा कि रजत महोत्सव के दौरान बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे पारंपरिक आयोजन भी होंगे. साय ने जनता से पूरे उत्साह के साथ आयोजनों में शामिल होने का आग्रह किया है.
कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, गुरु खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा, केश शिल्पी बोर्ड की अध्यक्ष मोना सेन, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे.
रजत जयंती महोत्सव पर फोटो प्रदर्शनी: छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में सीएम ने फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया. फोटो प्रदर्शनी का विषय "आजादी की गढ़-गाथा" है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ियों के संघर्ष की प्रेरक और गौरवशाली परंपरा को दर्शाता है.
फोटो प्रदर्शनी में परलकोट विद्रोह (1825) के नायक शहीद गैंद सिंह, 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी और फांसी से संबंधित दस्तावेज, शहीद सुरेन्द्र साय, 1910 के आंदोलन के महानायक शहीद गुंडाधुर, कंडेल नहर सत्याग्रह (1920), छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का आगमन सहित प्रदेश के अमर वीर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अन्य स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी घटनाओं के चित्र दिखाए गए हैं. प्रदर्शनी 19 अगस्त तक हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी.
दरबार हॉल का नाम छत्तीसगढ़ मंडपम: वहीं राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदल दिया गया है. अब दरबार हॉल का नाम छत्तीसगढ़ मंडपम रखा गया है. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब सहित कई लोग मौजूद रहे.