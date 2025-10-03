छत्तीसगढ़िया प्रोडक्ट को मिलेगा ग्लोबल मार्केट, फ्लिपकार्ट करेगी मार्केटिंग, साय सरकार के साथ हुआ करार
छत्तीसगढ़ में लोकल टू ग्लोबल मार्केट का फंडा साकार होने जा रहा है. इससे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2025 at 6:23 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के ग्रामीण उत्पाद और शिल्प कला की डिजिटल मार्केटिंग अब फ्लिपकार्ट करेगी. इसमें प्रदेश के सभी वो उत्पाद शामिल होंगे जो छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह, शिल्प ग्राम, खाद्य क्षेत्र और अन्य निजी क्षेत्र की तरफ से बनाए जाते हैं. इन उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य सरकार और फ्लिपकार्ट कंपनी के बीच करार हुआ है.
लोकल टू ग्लोबल के कॉन्सेप्ट को मिलेगा बढ़ावा: इस करार में छत्तीसगढ़ सरकार और कंपनी के प्रतिनिधि शामिल रहे. इस करार में यह तय हुआ है कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मुख्य नोडल विभाग के तौर पर काम करेगा. इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी उत्पाद को विश्व बाजार में बेचना है, ताकि छत्तीसगढ़ की कला शिल्प के साथ ही यहां के निर्माण करने वाले कलाकारों को भी अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल सके. पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन द्वारा यह आयोजन किया गया था. यह फाउंडेशन ग्रामीण अंचल में निर्माण होने वाले उत्पाद को बड़ा मंच देने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करता है.
सीएम विष्णुदेव साय ने जताई खुशी: इस करार पर सीएम विष्णुदेव साय ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाएं सशक्त हो रही हैं. अब इनकी कई कहानियां भी लोगों बीच में आ रही हैं जो किसी भी महिला के स्वावलंबन को बताती हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार दोनों महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण को लेकर कई योजनाओं को भी लागू करवा चुके हैं.
2027 तक पीएम मोदी ने तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में रखने का लक्ष्य रखा है और इस बात को बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि 2025 में अभी तक दो करोड़ महिलाएं लखपति बन चुकी हैं. छत्तीसगढ़ में 2027 तक 8 लाख दीदी बहिनी को लखपति दीदी बनाना था. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2025 में अभी तक 4 लाख दीदी, बहिनी लखपति बन चुकी हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
"बिजनेस के लिए बाजार होना जरूरी": सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए बाजार का होना बहुत जरूरी है. जिसे आप लोग हमेशा खोजते रहते हैं. अब फ्लिपकार्ट के सहयोग से अब ऑनलाइन मोबाइल से आप अपना सामान भेज पाएंगे और अब आपको और बड़ा बाजार उपलब्ध होगा. आपको ज्यादा बड़ा बाजार मिलेगा आपकी आमदनी ज्यादा होगी तो निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति बदलेगी.
हमारी सरकार महतारी वंदन योजना को चला रही है. इस योजना से लाखों महिलाओं को लाभ हो रहा है, जिससे उनके जीवन में आमूल चूल बदलाव हुआ है. अब आप को फ्लिपकार्ट के तौर पर बड़ा बाजार मिल रहा है जो आप के विकास के राह को और आगे ले जाएगा- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
"आप प्रोडक्ट बनाइए हम बाजार देंगे": सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और उनके उत्पाद को बाजार मिल रहा है. अब उनके उत्पाद को फ्लिपकार्ट के माध्यम से बेचा जाएगा.
फ्लिपकार्ट के अधिकारियों ने क्या कहा ?: फ्लिपकार्ट कंपनी के मुख्य कॉर्पोरेट अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मिलते हैं. यहां के लकड़ी के निर्माण का बाजार बहुत बड़ा है. उन्होंने इस कार्यक्रम में आए हुए सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ ही निजी तौर पर काम कर रही महिलाओं से कहा कि आप अपना प्रोडक्ट बनाइए हम इसे बेचने का काम हम करेंगे. आप अपने अनुसार अपने सामान का दाम तय करिए, वह बाजार में किस रेट से बिकेगा उस रेट को तय करके हम आपको बताएंगे ताकि आपका सामान भी ज्यादा बिके और आपको आपकी मेहनत का वाजिब हक मिले.
"सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर कर ही फोकस": फ्लिपकार्ट कंपनी के मुख्य कॉर्पोरेट अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा कि सरकार जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है, उसमें हम लोगों का यह प्रयास रहेगा कि जितना बड़ा से बड़ा बाजार हो सके हम उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की शिल्प कला को डिजिटल आत्मनिर्भर बनाना है ताकि पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की कला शिल्प, डोकरा आर्ट जैसी चीज लोगों के बीच रहे.
आप जहां सामान बना रहे हैं आप वहीं समान बनाइए. हम उसे लेंगे ग्राहक तक पहुंचाएंगे. कैसे जन-जन को इससे जोड़ा जाए यह काम हमारे प्रतिनिधि करेंगे. जिस काम को आप लोगों ने किया है वह निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है और जिस तरीके से अब सरकार सहयोग दे रहीं हैं उसे और बड़ा किया जाएगा. जो दीदी लखपति बनी है उन्हें अब करोड़पति बनना है- रजनीश कुमार, मुख्य कॉर्पोरेट अधिकारी, फ्लिपकार्ट
रजनीश कुमार ने आगे बताया कि प्रोडक्ट में क्या सुधार करना है, प्रोडक्ट किस तरह का बनाना है, प्रोडक्ट कैसा बाजार में बिकेगा, किस तरीके की नई तकनीक आ रही है और बाजार में किस तरीके के बदलाव के साथ हमें जाना है. यह सभी काम हमारे कंपनी के प्रतिनिधि आपके साथ करेंगे. जब तक आप पूर्ण रूप से इसे समझ ना जाएं तब तक बार-बार आप हमारे प्रतिनिधियों को बुलाकर इनसे सीख सकती हैं. हम छत्तीसगढ़ की कला को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास करना होगा वो करेंगे.