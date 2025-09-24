ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में बजरंग दल मांगे शराबबंदी, कांग्रेस ने बताया नौटंकी, आबकारी मंत्री के बयान पर भी पलटवार

बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद की भी दी चेतावनी, शराब बंदी पर भाजपा ने कहा- सरकार कर रही विचार.

politics on sharabbandi
छत्तीसगढ़ में बजरंग दल मांगे शराबबंदी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 8:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राजनीतिक विवाद का विषय रहा है. चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन पांच साल के कार्यकाल के बावजूद यह वादा पूरा नहीं हुआ. विपक्ष में बैठी भाजपा ने उस दौरान लगातार शराबबंदी की मांग की. अब सत्ता परिवर्तन के बाद वही दल सरकार से शराबबंदी की मांग कर रहे हैं. इस बीच सबसे बड़ा उलट फेर तब देखने को मिला, जब बजरंग दल ने भी शराबबंदी की मांग शुरू कर दी है. बजरंग दल और बीजेपी क्या कहना है देखिए-

छत्तीसगढ़ में बजरंग दल मांगे शराबबंदी, भाजपा ने कहा- सरकार कर रही विचार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जगह-जगह प्रदर्शन: बजरंग दल कार्यकर्ता लगातार शराब दुकान खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. यहां तक की बजरंग दल ने पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग की है, और चेतावनी दी है कि यदि शराबबंदी नहीं की गई , तो वह उग्र आंदोलन करेंगे. जरूरत पड़ी तो प्रदेश बंद भी किया जाएगा. वही बजरंग दल के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है.

हमारा आंदोलन पूरी शराब दुकानों के विरोध में जारी रहेगा. यदि शराबबंदी नहीं की गई, तो उग्र आंदोलन के साथ प्रदेश बंद की कार्रवाई भी की जा सकती है. शराब समाज कोई अच्छी चीज नहीं है इसलिए बंद करने के लिए प्रदर्शन करना गलत नहीं है- गिरीश लेहैजा, नेता , बजरंग दल, छत्तीसगढ़

politics on sharabbandi
बजरंग दल कार्यकर्ता लगातार शराब दुकान खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी का क्या कहना है?: भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बजरंग दल एक स्वतंत्र संगठन है और अलग-अलग मुद्दों पर वे प्रदर्शन और मांग करते हैं. सरकार इस पर उचित विचार करेगी. शराब एक सामाजिक बुराई है और इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए धीरे-धीरे नियंत्रण की आवश्यकता है.

कांग्रेस के समय अवैध शराब की बिक्री और उगाही होती रही. बीजेपी सरकार अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए लगातार कदम उठा रही है. राजस्व की दृष्टि से शराब महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्रभाव समाज और आने वाली पीढ़ी पर न पड़े, इस पर सरकार काम कर रही है.- संजय श्रीवास्तव, महामंत्री, भाजपा छत्तीसगढ़

आबकारी मंत्री का विवादित बयान भी आया: प्रीमियम शराब दुकान खोलने को लेकर मंत्री लखन लाल देवांगन, ने कहा कि अच्छा दुकान खुलेगी तो अच्छे लोग शौकीन लोग वहां जाएंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि, आबकारी विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि, प्रदेश के बाहर से दूसरे राज्य से अवैध शराब पर आई और उसे पकड़ नहीं पाए तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

आबकारी मंत्री का विवादित बयान भी आया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस का क्या कहना है?: प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि, भाजपा और उसके संगठन केवल सत्ता में आने के बाद शराब के खिलाफ नाटक कर रहे हैं. ये हास्यपद है.

यदि भाजपा वाकई शराबबंदी चाहती है तो तत्काल सभी शराब दुकानें बंद करनी चाहिए- धनंजय सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस

आबकारी मंत्री पर बैज का पलटवार: मंत्री लखन लाल देवांगन के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, मंत्री ही शराब दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, प्रदेश में नकली और अवैध शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही है और सरकार इसे नज़र अंदाज़ कर रही है.

आबकारी मंत्री पर बैज का पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बजरंग दल की मांग है स्थाई या फिर अस्थाई: वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी ने कहा कि बजरंग दल की मांग अस्थायी है या दीर्घकालिक, यह आगे ही पता चलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने शराबबंदी के वादे तो किए, लेकिन प्रशासनिक साहस के अभाव में कोई ठोस कदम नहीं उठाए. शराब बिक्री का कारण लोगों की स्वेच्छा और आकर्षण भी है, इसलिए इसे केवल प्रतिबंध से नियंत्रित नहीं किया जा सकता.

वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बहरहाल छत्तीसगढ़ में शराबबंदी अब फिर से राजनीतिक मुद्दा बन गया है. बजरंग दल, भाजपा और कांग्रेस सभी अपने-अपने दृष्टिकोण से इस विवाद में शामिल हैं. प्रशासन, समाज और धार्मिक संगठन अब इस दिशा में जागरूकता और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं.

शराब से युवा पीढ़ी के बर्बाद होने का आरोप, ग्रामीणों ने खुद ही शराबबंदी का किया ऐलान
छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग, ड्राइवर महासंगठन ने की वेलफेयर बोर्ड के गठन की डिमांड
सरगुजा में मांझी समाज ने गांव में लागू कर दी शराबबंदी, पंचायत में हुआ फैसला, बोले गांव वाले पैसा और सेहत सब बर्बाद कर रहे

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHATTISGARH POLITICS ON LIQUEURBAJRANDALशराबबंदी छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ राजनीतिPOLITICS ON SHARABBANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.