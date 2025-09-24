छत्तीसगढ़ में बजरंग दल मांगे शराबबंदी, कांग्रेस ने बताया नौटंकी, आबकारी मंत्री के बयान पर भी पलटवार
बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ बंद की भी दी चेतावनी, शराब बंदी पर भाजपा ने कहा- सरकार कर रही विचार.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2025 at 8:44 PM IST
रायपुर: शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राजनीतिक विवाद का विषय रहा है. चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन पांच साल के कार्यकाल के बावजूद यह वादा पूरा नहीं हुआ. विपक्ष में बैठी भाजपा ने उस दौरान लगातार शराबबंदी की मांग की. अब सत्ता परिवर्तन के बाद वही दल सरकार से शराबबंदी की मांग कर रहे हैं. इस बीच सबसे बड़ा उलट फेर तब देखने को मिला, जब बजरंग दल ने भी शराबबंदी की मांग शुरू कर दी है. बजरंग दल और बीजेपी क्या कहना है देखिए-
जगह-जगह प्रदर्शन: बजरंग दल कार्यकर्ता लगातार शराब दुकान खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. यहां तक की बजरंग दल ने पूरे प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग की है, और चेतावनी दी है कि यदि शराबबंदी नहीं की गई , तो वह उग्र आंदोलन करेंगे. जरूरत पड़ी तो प्रदेश बंद भी किया जाएगा. वही बजरंग दल के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है.
हमारा आंदोलन पूरी शराब दुकानों के विरोध में जारी रहेगा. यदि शराबबंदी नहीं की गई, तो उग्र आंदोलन के साथ प्रदेश बंद की कार्रवाई भी की जा सकती है. शराब समाज कोई अच्छी चीज नहीं है इसलिए बंद करने के लिए प्रदर्शन करना गलत नहीं है- गिरीश लेहैजा, नेता , बजरंग दल, छत्तीसगढ़
बीजेपी का क्या कहना है?: भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बजरंग दल एक स्वतंत्र संगठन है और अलग-अलग मुद्दों पर वे प्रदर्शन और मांग करते हैं. सरकार इस पर उचित विचार करेगी. शराब एक सामाजिक बुराई है और इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए धीरे-धीरे नियंत्रण की आवश्यकता है.
कांग्रेस के समय अवैध शराब की बिक्री और उगाही होती रही. बीजेपी सरकार अवैध शराब पर नियंत्रण के लिए लगातार कदम उठा रही है. राजस्व की दृष्टि से शराब महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका प्रभाव समाज और आने वाली पीढ़ी पर न पड़े, इस पर सरकार काम कर रही है.- संजय श्रीवास्तव, महामंत्री, भाजपा छत्तीसगढ़
आबकारी मंत्री का विवादित बयान भी आया: प्रीमियम शराब दुकान खोलने को लेकर मंत्री लखन लाल देवांगन, ने कहा कि अच्छा दुकान खुलेगी तो अच्छे लोग शौकीन लोग वहां जाएंगे. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि, आबकारी विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि, प्रदेश के बाहर से दूसरे राज्य से अवैध शराब पर आई और उसे पकड़ नहीं पाए तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.
कांग्रेस का क्या कहना है?: प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि, भाजपा और उसके संगठन केवल सत्ता में आने के बाद शराब के खिलाफ नाटक कर रहे हैं. ये हास्यपद है.
यदि भाजपा वाकई शराबबंदी चाहती है तो तत्काल सभी शराब दुकानें बंद करनी चाहिए- धनंजय सिंह ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस
आबकारी मंत्री पर बैज का पलटवार: मंत्री लखन लाल देवांगन के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, मंत्री ही शराब दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, प्रदेश में नकली और अवैध शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही है और सरकार इसे नज़र अंदाज़ कर रही है.
बजरंग दल की मांग है स्थाई या फिर अस्थाई: वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी ने कहा कि बजरंग दल की मांग अस्थायी है या दीर्घकालिक, यह आगे ही पता चलेगा. उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने शराबबंदी के वादे तो किए, लेकिन प्रशासनिक साहस के अभाव में कोई ठोस कदम नहीं उठाए. शराब बिक्री का कारण लोगों की स्वेच्छा और आकर्षण भी है, इसलिए इसे केवल प्रतिबंध से नियंत्रित नहीं किया जा सकता.
बहरहाल छत्तीसगढ़ में शराबबंदी अब फिर से राजनीतिक मुद्दा बन गया है. बजरंग दल, भाजपा और कांग्रेस सभी अपने-अपने दृष्टिकोण से इस विवाद में शामिल हैं. प्रशासन, समाज और धार्मिक संगठन अब इस दिशा में जागरूकता और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं.