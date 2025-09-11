ETV Bharat / state

DSP और सहायक सेनानी का तबादला, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

डीएसपी सुरेश कुमार भगत को PTS मैनपाट से हटाकर उप पुलिस अधीक्षक क्राइम जिला सरगुजा बनाया गया है. डीएसपी ओम प्रकाश कुजूर को जिला बिलासपुर से तबादला करके अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर जिला गरियाबंद बनाया गया. डीएसपी तुल सिंह मांडवी को जिला बालोद से हटाकर नगर पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर जिला सरगुजा बनाया गया है. डीएसपी नोहर लाल मंडावी को जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से हटाकर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मोहला मानपुर चौकी बनाया गया है. डीएसपी शशिकला उईके को जिला बस्तर से हटाकर को उपपुलिस अधीक्षक जिला बेमेतरा भेजा गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में फिर एक बार पुलिस विभाग में तबादला किया गया है. यह तबादला आदेश गृह विभाग ने जारी किया गया है. तबादला आदेश में डीएसपी और सहायक सेनानी अधिकारीयो का तबादला किया गया है. इन अधिकारियों को एक जिला से दूसरा जिला भेजने के साथ ही कई अधिकारियों को PHQ भेजा गया है.

छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रांसफर (ETV Bharat Chhattisgarh)

DSP बृजेश कुमार तिवारी को जिला सक्ति से हटकर को उपपुलिस अधीक्षक पीटीएस विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय नया रायपुर भेजा गया है. डीएसपी रमाकांत साहू को एटीएस विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से ट्रांसफर करके नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन जिला रायपुर बनाया गया है. डीएसपी चंद्रशेखर ध्रुव को एंटी करप्शन ब्यूरो राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान से हटकर को पुलिस अधीक्षक पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा बनाया गया है. डीएसपी इंद्र भूषण सिंह को जिला महासमुंद से स्थानांतरित कर उप पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी भेजा गया है.

छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रांसफर (ETV Bharat Chhattisgarh)

सहायक सेनानी रुस्तम सारंग को तीसरी वाहिनी अमलेश्वर से तबादला करके सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी भिलाई जिला दुर्ग बनाया गया. सहायक सेनानी नरेश कुमार नेहरू को 12वीं वाहिनी बलरामपुर से तबादला करके सहायक सेनानी 14वीं वाहिनी धनोरा जिला बालोद भेजा गया है. सहायक सेनानी विकास कुजूर को 12वीं वाहिनी बलरामपुर से ट्रांसफर करके सहायक सेनानी 13वीं वाहिनी बांगो कोरबा जिला कोरबा भेजा गया है. सहायक सेनानी मनोज कुमार गुप्त को चौथी वाहिनी माना से तबादला करके सहायक सेनानी 17वीं वाहिनी जिला कबीरधाम भेजा गया है. सहायक सेनानी नील किशोर अवस्थी को वीआईपी सुरक्षा माना रायपुर से हटकर उपपुलिस अधीक्षक सुरक्षा राजभवन रायपुर भेजा गया है.