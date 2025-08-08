Essay Contest 2025

छत्तीसगढ़ पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान को कामयाबी, 800 से ज्यादा बच्चों की हुई बरामदगी - CHHATTISGARH POLICE OPERATION

छत्तीसगढ़ पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान बीते जुलाई महीने में सफल रहा है.

OPERATION MUSKAAN BY CG POLICE
छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 7:29 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुण देव गौतम ने राज्य में गुमशुदा बच्चों की पतासाजी को लेकर चिंता जाहिर की थी. इस बाबत उन्होंने पूरे राज्य में ऑपरेशन मुस्कान चलाने का निर्देश दिया था. 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक चलाए गए इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ पुलिस को सफलता हाथ लगी है. कुल 814 बच्चों की सकुशल बरामदगी हुई है.

छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुमशुदा बच्चों की तलाश की: ऑपरेशन मुस्कान में छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुमशुदा बच्चों की तलाश की. इस ऑपरेशन में बीते एक महीने के अंदर 113 बालक एवं 701 लड़कियों को बरामद किया गया. इस प्रकार राज्यभर के कुल 814 गुमशुदा बच्चों को बरामद किया गया है. बरामद बच्चों में से 122 बच्चों को विभिन्न राज्यों से बरामद किया गया है.

किन राज्यों से छत्तीसगढ़ के कितने बच्चे बरामद?: इसमें उत्तरप्रदेश से 9, बिहार से 6, मध्यप्रदेश से 24, आंध्रप्रदेश से 4, तेलंगाना से 12, ओडिशा से 8 और दिल्ली से 3 बच्चों को बरामद किया गया है. इसके अलावा महाराष्ट्र से 31, पंजाब से 1, हरियाणा से 1, गुजरात से 3, राजस्थान से 4, झारखण्ड से 5, जम्मू-कश्मीर से 4, तमिलनाडु से 6, और हिमाचल प्रदेश से 1 बच्चे को सकुशल बरामद किया गया है.

दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर पुलिस को बड़ी सफलता: ऑपरेशन मुस्कान के तहत दुर्ग पुलिस, जांजगीर पुलिस और बिलासपुर पुलिस को अच्छी सफलता मिली है. दुर्ग पुलिस ने 181, बिलासपुर पुलिस ने 151 और जांजगीर-चांपा पुलिस ने 60 गुमशुदा बच्चों को बरामद किया गया है. ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से बरामद किए गये बालक बालिकाओं को पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके अभिभावकों को सौंपा है. पुलिस की इस कदम की अभिभावक तारीफ कर रहे हैं.

दुर्ग की बच्ची 7 साल बाद मिली: दुर्ग पुलिस ने ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 7 साल से लापता बच्ची को बरामद किया है. उसे बिहार के छपरा से बरामद किया गया. उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया. इससे उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है.

6 साल बाद मिली लापता बालिका: साल 2019 में बिलासपुर के थाना सीपत में प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनकी भांजी अपनी सहेलियों के साथ स्कूल पढ़ने गयी थी, जो घर वापस नहीं आई. पुलिस ने ऑपरेशन तलाश के तहत इस बच्ची को भी ढूंढ निकाला है. 6 साल बाद बच्ची को पाकर परिवार वाले बेहद खुश हैं.

