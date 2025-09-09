छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस दिन परीक्षा
छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2025 at 2:43 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग पदों की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.
कब है लिखित परीक्षा: आरक्षक संवर्ग पद के लिए लिखित भर्ती परीक्षा 14 सितंबर रविवार को होगी. परीक्षा का समय दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजकर 15 मिनट तक होगी. परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट रहेगी.
पांच जिलों में परीक्षा: रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर में आरक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा होगी.
अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देने वाली बातें:
- परीक्षा के समय से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहे ताकि मूल पहचान पत्र से पहचान हो सके
- परीक्षा केंद्र में सुबह 10: 30 बजे के बाद प्रवेश वर्जित
- परीक्षार्थी को फोटोयुक्त आईडी प्रूफ रखना होगा.
- प्रवेश पत्र में अंकित समय के बाद किसी को नहीं मिलेगा प्रवेश
- प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट परीक्षा केंद्र लेकर जाए
- हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र जाए
- फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें.
- कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है
- परीक्षा शुरू होने के पहले आधा घंटा में और परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है
- परीक्षा कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण वर्जित