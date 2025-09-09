ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस दिन परीक्षा

रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग पदों की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं. छत्तीसगढ़ व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

कब है लिखित परीक्षा: आरक्षक संवर्ग पद के लिए लिखित भर्ती परीक्षा 14 सितंबर रविवार को होगी. परीक्षा का समय दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजकर 15 मिनट तक होगी. परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट रहेगी.