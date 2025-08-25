रायपुर: सीएम विष्णु देव साय सोमवार को ओसाका (जापान) में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने भारत मंडपम के अंतर्गत स्थापित किए गए छत्तीसगढ़ पैवेलियन को भी देखा. सीएम ने प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आधुनिक प्रगति को दिखाने वाली प्रदर्शनी को देखा और सराहा. छत्तीसगढ़िया संस्कृित और समृद्धि को देखने के लिए 22 हजार से ज्यादा दर्शक आज छत्तीसगढ़ पैवेलियन पहुंचे. यहां आने वाले लोग छत्तीसगढ़ की समृद्धि, सांस्कृतिक धरोहर, आदिवासी लोक कला, उद्योग और पर्यटन की अनूठी झलक देखकर काफी खुश हुए.

जापान में छत्तीसगढ़ पैवेलियन: मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज अपनी परंपरा और आधुनिकता के अनूठे संगम के साथ दुनिया के सामने उभर रहा है. हमारी पहचान केवल धरोहर और लोकसंस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग, नवाचार और वैश्विक सहयोग की दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

जापान में छत्तीसगढ़ पैवेलियन (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़िया संस्कृति और समृद्धि की झलक: पवेलियन में छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला, बुनाई, हस्तनिर्मित उत्पाद, हर्बल आइटम्स और पर्यटन स्थलों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया. प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश अवसर और भविष्य की संभावनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. छत्तीसगढ़ पैवेलियन को देखने आए लोग प्रदेश की खुशहाली को देखकर काफी खुश हो रहे हैं. जापान और अन्य देशों से आए लोगों ने छत्तीसगढ़ के पैवेलियन की सराहना करते हुए विशेष रूप से हस्तशिल्प और बांस उत्पादों, बस्तर आर्ट और लोकसंगीत पर आधारित सामानों की तारीफ की. लोगों की तारीफ से ये समझा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच प्रदेश की एक सकारात्मक छवि बनी है.

जापान में छत्तीसगढ़ पैवेलियन (ETV Bharat)

सीएम की निवेशकों से अपील: सीएम साय ने पवेलियन में मौजूद मेहमानों से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ निवेश और साझेदारी के लिए पूरी तरह तैयार है. सीएम ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को प्रदेश के साथ जुड़कर विकास की नई दिशा में कदम बढ़ाने का आमंत्रण भी दिया. मुख्यमंत्री कहा कि वर्ल्ड एक्सपो जैसे वैश्विक मंच पर हमारी भागीदारी यह संदेश देती है. ये बताती है कि छत्तीसगढ़ केवल भारत का ही नहीं, बल्कि वैश्विक साझेदारी का भी एक मजबूत केंद्र बन सकता है.

औद्योगिक विकास, पर्यटन संवर्द्धन: इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न देशों से आए निवेशकों और प्रतिनिधियों से भी चर्चा की. औद्योगिक विकास, पर्यटन संवर्द्धन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर केंद्रित इन मुलाकातों ने भविष्य में सहयोग के नए अवसर खोले जाने पर बल दिया.

विश्व मंच पर छत्तीसगढ़ बना रहा अपनी पहचान: छत्तीसगढ़ पवेलियन की भव्यता और उसमें प्रदर्शित सामग्री ने यह संदेश दिया कि प्रदेश न केवल अतीत की सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध है, बल्कि आने वाले कल का भविष्य-रेडी हब भी है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का यह प्रवास छत्तीसगढ़ को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

