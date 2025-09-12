ETV Bharat / state

कवर्धा के एक धान खरीदी केंद्र से 6 हजार क्विंटल धान की हेराफेरी, केंद्र प्रभारी केस दर्ज

कवर्धा के एक धान खरीदी केंद्र से 6 हजार क्विंटल धान की हेराफेरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 12, 2025 at 5:22 PM IST 2 Min Read