ETV Bharat / state

कवर्धा के एक धान खरीदी केंद्र से 6 हजार क्विंटल धान की हेराफेरी, केंद्र प्रभारी केस दर्ज

कवर्धा के कोदवागोड़ान धान उपार्जन केंद्र से 6000 क्विंटल धान कम मिला.

Kodvagodan paddy scam
कवर्धा के एक धान खरीदी केंद्र से 6 हजार क्विंटल धान की हेराफेरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक में धान खरीदी केंद्र में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है. कुकदूर थाना क्षेत्र स्थित कोदवागोड़ान धान उपार्जन केंद्र से करीब 6 हजार क्विंटल धान ग़ायब था. जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 39 लाख है.

जांच में खुलासा: प्रशासन की जांच के बाद तत्कालीन प्रभारी रमाशंकर चंद्राकर के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है. कलेक्टर के निर्देश पर कुकदूर थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. सूत्रों के मुताबिक, जब प्रशासन ने जिलेभर के धान उपार्जन केंद्रों की जांच की, तब कोदवागोड़ान केंद्र में बड़ा घोटाला सामने आया. धान न तो गोदाम में मौजूद मिला और न ही उसका कोई पुख्ता दस्तावेज़ था.

धान खरीदी केंद्र में भारी गड़बड़ी का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रभारी के खिलाफ 6 हजार क्विंटल धान की गड़बड़ी को लेकर धारा 316-318 BNS के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. फिलहाल आरोपी फरार है, जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा– धर्मेंद्र सिंह छवाई, एसपी कवर्धा

प्रशासन ने पहले ही दिए थे नोटिस: इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 2024-25 समर्थन मूल्य योजना के तहत खरीदी गए धान के स्टॉक की जांच की गई. कई सोसायटियों में धान की कमी मिली, लेकिन कोदवागोड़ान में सबसे बड़ा अंतर पाया गया. प्रशासन ने सोसायटी प्रबंधक को कई बार नोटिस देकर शॉर्टेज की भरपाई करने के निर्देश दिए, लेकिन प्रभारी ने कोई जवाब नहीं दिया. नोटिस की अनदेखी के बाद FIR का फैसला लिया गया.

Kodvagodan paddy scam
कवर्धा के कोदवागोड़ान धान उपार्जन केंद्र से 6000 क्विंटल धान कम मिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस घटना के बाद जिले में धान उपार्जन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं. अब देखना यह होगा कि आरोपी की गिरफ्तारी कब होती है और प्रशासन इस तरह के मामलों को रोकने के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाता है.

Kodvagodan paddy scam
कवर्धा के कोदवागोड़ान धान उपार्जन केंद्र से 6000 क्विंटल धान कम मिला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
स्वास्थ्य केंद्र समेत धान उपार्जन केंद्र की मांग,गांव में परेशानियों का अंबार, ग्रामीणों की कलेक्टर से गुहार
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गिनाए जीएसटी स्लैब में सुधार के फायदे, 'आम जनता को मिलेगा फायदा'
टीएस सिंहदेव का दावा, '615 घरों में रहते हैं 16 हजार 438 मतदाता, जांच करें निर्वाचन अधिकारी'

For All Latest Updates

TAGGED:

PADDY PROCUREMENT FRAUDCHHATTISGARH PADDYधान खरीदीधान की हेराफेरीKODVAGODAN PADDY SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.