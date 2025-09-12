कवर्धा के एक धान खरीदी केंद्र से 6 हजार क्विंटल धान की हेराफेरी, केंद्र प्रभारी केस दर्ज
कवर्धा के कोदवागोड़ान धान उपार्जन केंद्र से 6000 क्विंटल धान कम मिला.
कवर्धा: कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक में धान खरीदी केंद्र में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है. कुकदूर थाना क्षेत्र स्थित कोदवागोड़ान धान उपार्जन केंद्र से करीब 6 हजार क्विंटल धान ग़ायब था. जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 39 लाख है.
जांच में खुलासा: प्रशासन की जांच के बाद तत्कालीन प्रभारी रमाशंकर चंद्राकर के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है. कलेक्टर के निर्देश पर कुकदूर थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. सूत्रों के मुताबिक, जब प्रशासन ने जिलेभर के धान उपार्जन केंद्रों की जांच की, तब कोदवागोड़ान केंद्र में बड़ा घोटाला सामने आया. धान न तो गोदाम में मौजूद मिला और न ही उसका कोई पुख्ता दस्तावेज़ था.
प्रभारी के खिलाफ 6 हजार क्विंटल धान की गड़बड़ी को लेकर धारा 316-318 BNS के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. फिलहाल आरोपी फरार है, जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा– धर्मेंद्र सिंह छवाई, एसपी कवर्धा
प्रशासन ने पहले ही दिए थे नोटिस: इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 2024-25 समर्थन मूल्य योजना के तहत खरीदी गए धान के स्टॉक की जांच की गई. कई सोसायटियों में धान की कमी मिली, लेकिन कोदवागोड़ान में सबसे बड़ा अंतर पाया गया. प्रशासन ने सोसायटी प्रबंधक को कई बार नोटिस देकर शॉर्टेज की भरपाई करने के निर्देश दिए, लेकिन प्रभारी ने कोई जवाब नहीं दिया. नोटिस की अनदेखी के बाद FIR का फैसला लिया गया.
इस घटना के बाद जिले में धान उपार्जन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं. अब देखना यह होगा कि आरोपी की गिरफ्तारी कब होती है और प्रशासन इस तरह के मामलों को रोकने के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाता है.