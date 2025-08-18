ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित - NHM STRIKE CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गया है. धमतरी में गाना गाकर कहा - "बड़े-बड़े लोगन की बड़ी-बड़ी बतिया"

Protest by contract workers of NHM
एनएचएम के संविदाकर्मियों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2025 at 6:03 PM IST

रायपुर. प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों में 18 अगस्त से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है. इस हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है. छत्तीसगढ़ में NHM के तहत लगभग 16 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं.

20 सालों से जारी संघर्ष: छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित मिरी ने बताया कि कर्मचारी बीते 20 वर्षों से नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकारें केवल आश्वासन देती हैं, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

18 अगस्त से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारी हड़ताल पर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
NHM strike Chhattisgarh
18 अगस्त से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने 15 अगस्त तक सरकार को अल्टीमेटम दिया था. हम बहुत कम वेतन में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमें नियमित नहीं किया गया. इस बार सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमें सरकार से आदेश चाहिए— अमित मिरी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारी संघ

NHM strike Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1 मई को भी हुआ था प्रदर्शन: 1 मई को NHM कर्मचारियों ने सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया था. उस समय सरकार ने समय मांगा था, लेकिन तय समय सीमा में कोई निर्णय नहीं लिया गया. यही वजह है कि अब कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं.

हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर: राज्यभर के सभी जिलों में NHM कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है. कई ज़िलों में टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और जन जागरूकता कार्यक्रम ठप हो गए हैं.

ये हैं NHM कर्मचारियों की 10 प्रमुख मांगे

  1. संविलियन एवं स्थायीकरण – अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए.
  2. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना – स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायीत्व लाने एक अलग कैडर बनाया जाए.
  3. ग्रेड पे का निर्धारण – समान काम के लिए समान वेतन की नीति लागू हो.
  4. 27% लंबित वेतन वृद्धि – जुलाई 2023 से रुकी वेतन वृद्धि लागू की जाए.
  5. कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता – CR सिस्टम में निष्पक्षता लाई जाए.
  6. नियमित भर्ती में आरक्षण – भर्ती में 50% सीटें NHM कर्मियों के लिए आरक्षित हों.
  7. अनुकंपा नियुक्ति – ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी दी जाए.
  8. मेडिकल और अन्य अवकाश – सवैतनिक छुट्टियों की सुविधा मिले.
  9. स्थानांतरण नीति – मानवीय आधार पर पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए.
  10. 10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा – गंभीर बीमारी या हादसे में आर्थिक मदद की सुविधा मिले.

धमतरी में गाना गाकर विरोध जताया: धमतरी शहर के गांधी मैदान में कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाज़ी और गानों के ज़रिए सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं. प्रदर्शन में एक गाने के ज़रिए कर्मचारी कहते हैं , "बड़े-बड़े लोगों की बड़ी-बड़ी बतिया, बंगला दु बंगला, और भैया एसी अलग से... हमरी गरीबन की एक ही है झोपड़ी.

धमतरी में गाना गाकर कहा - "बड़े-बड़े लोगन की बड़ी-बड़ी बतिया" (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अन्य राज्यों में हमें जैसी सुविधाएं मिलती हैं – जैसे ग्रेड पे, मेडिकल बीमा, अवकाश – वो छत्तीसगढ़ में अब तक नहीं मिली हैं.— दुर्गा सिन्हा, NHM कर्मचारी

NHM strike Chhattisgarh
18 अगस्त से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब हमें सिर्फ़ आश्वासन नहीं, लिखित आदेश चाहिए. जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा— चंद्रा मैत्रे, NHM कर्मचारी

चुनावी वादे हुए अधूरे: कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उनकी समस्याओं के समाधान का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ़ आश्वासन ही मिला है.

