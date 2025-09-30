ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव विकास शील ने संभाला पदभार, अमिताभ जैन को दी गई विदाई

नए सचिव ने छत्तीसगढ़ के विकास की कही बात: स्वागत समारोह के बाद नए मुख्य सचिव विकास शील ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं अपना पूरा योगदान दूंगा.

छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का संकल्प: डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि नए मुख्य सचिव विकास शील ने अपने योगदान के साथ छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को और सुदृढ़ करने का संकल्प लिया है. इसके साथ ही हमारे पुराने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए धन्यवाद दिया गया.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव विकास शील ने आज पदभार ग्रहण कर राज्य प्रशासन में नए अध्याय की शुरुआत कर दी है. नए मुख्य सचिव के स्वागत समारोह में उपमुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहे. डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि नए मुख्य सचिव का स्वागत किया गया और साथ ही लंबे कार्यकाल वाले पूर्व मुख्य सचिव अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई.

विकास शील 1994 बैच के आईएएस अफसर: विकास शील भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने 30 सितंबर 2025 को महानदी भवन में मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण कर लिया है. विकासशील छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं. इसके पहले वे एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत थे.

विकास शील ने जब आईएएस की परीक्षा पास की थी तो उन्हें मध्यप्रदेश कैडर मिला था. नवंबर 2000 में मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला. वे कोरिया, बिलासपुर और रायपुर जिले के कलेक्टर रहे हैं. उन्होंने स्कूल शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामान्य प्रशासन और स्वास्थ्य विभागों के सचिव पद पर सेवाएं दी है. इसके अलावा, वे अप्रैल 2007 से अप्रैल 2008 तक राजधानी रायपुर के कलेक्टर भी रहे हैं.

साल 2018 में वे प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए: साल 2018 से वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में रहे. उन्होंने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवाएं दी.

विकास शील का स्वागत करते अमिताभ जैन (ETV BHARAT)

विकास शील की प्रोफाइल: विकासशील का जन्म 10 जून 1969 को हुआ था. उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बी.ई. और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एमई किया. उन्होंने सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी, अमेरिका से लोक प्रशासन में मास्टर और एक्जीक्यूटिव मास्टर डिग्री हासिल की. इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन एवं नीति में एडवांस्ड स्टडी का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है.