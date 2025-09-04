छत्तीसगढ़: प्रदेश में हड़ताल का दौर चल पड़ा है. NHM कर्मचारियों के साथ मितानिनों ने भी मोर्चा खोल दिया है. गुरुवार को प्रदेश अलग-अलग शहरों में मितानिनों ने चक्काजाम किया और अपनी मांगें रखीं. जानिए अलग-अलग शहरों का हाल

बालोद में पुलिस ने रोका: जिले में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी मितानिन महिलाओं ने मुख्यमंत्री निवास घेरने का प्रयास किया. इस दौरान पुलिस ने उन्हें झलमला चौक पर रोक दिया. वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें तहसीलदार आशुतोष शर्मा और नैन तहसीलदार मुकेश गजेन्द्र भी शामिल थे. मितानिनों की नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के वाहनों को भी कब्जे में ले लिया.

बालोद में पुलिस ने रोका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मितानिनों की मांगें

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में शामिल किया जाए.

मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हो

ठेका प्रथा समाप्त की जाए.

ग्रामीण इलाके प्रभावित: 7 अगस्त से जारी इस बेमियादी हड़ताल के कारण बालोद सहित कई ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई हैं. गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं, क्योंकि उनका नियमित इलाज और देखभाल ठप पड़ गया है. फिलहाल झलमला चौक पर मितानिनों का विरोध प्रदर्शन जारी है.

धमतरी में व्यापक प्रदर्शन: धमतरी जिले में भी मितानिन महिलाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रायपुर-भखारा मार्ग पर चक्काजाम किया. सेमरा चौक पर भी भारी जाम लगा, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के संबलपुर के पास भी मितानिन प्रदर्शन कर रही हैं.

धमतरी में व्यापक प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर जाने से रोकने पर सड़क पर बैठीं: आंदोलन के लिए रायपुर जा रही मितानिनों को रोकने पर महिलाओं में गहरा रोष है. पुलिस प्रशासन उनकी इस नाराजगी को समझाते हुए स्थिति को नियंत्रित करने में लगा हुआ है, मितानिनों के सड़क पर बैठने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लंबी हो गई हैं. प्रदर्शनकारी शासन-प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं.

गरियाबंद में सड़कें जाम: गरियाबंद जिले में भी मितानिनों ने तिरंगा चौक और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया. यहां भी आंदोलन के लिए रायपुर जा रही मितानिनों को रोकने से भारी नाराजगी देखने को मिली. पुलिस और प्रशासन समझाइश देने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की नारेबाजी शांत नहीं हो रही. दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, और नेशनल हाईवे पर खड़े होकर मितानिनें शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं..

गरियाबंद में सड़कें जाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन का रुख और भविष्य की रणनीति: प्रशासन ने मितानिनों की मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है. हालांकि मितानिनों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो वे जिलेभर में बड़े पैमाने पर चक्काजाम और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे.