ETV Bharat / state

लौटते मानसून का असर: मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी किया रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट

24 से 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है.

CHHATTISGARH METEOROLOGICAL
मानसून छत्तीसगढ़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 2, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: कुछ दिनों के बाद छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई होने वाली है, लेकिन इसको लेकर अभी मौसम विभाग स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता पा रहा है. छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 12 अक्टूबर है. मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आज विजयदशमी के दिन भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है.

24 से 48 घंटे का येलो ऑरेंज और रेड अलर्ट: पिछले कुछ दिनों से राजधानी में बादल छाए रहे. विजयदशमी के दिन भी सुबह से बादल छाए रहे. रायपुर में हल्की बारिश भी हो रही है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने को लेकर 24 से 48 घंटे का येलो ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है.

Alerts for Heavy Rains
मौसम विभाग का अलर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

24 घंटे के लिए रेड अलर्ट: गरियाबंद और धमतरी जिले के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना

24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट: कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, महासमुंद, बालोद और नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.

Chhattisgarh Meteorological Department
रायपुर मौसम केंद्र (ETV Bharat Chhattisgarh)

24 घंटे के लिए येलो अलर्ट: रायपुर, बलौदा बाजार, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है.

48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट: प्रदेश के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.

Chhattisgarh Meteorological Department
रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट (ETV Bharat Chhattisgarh)

48 घंटे के लिए येलो अलर्ट: सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, बेमेतरा, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है.

विजयादशमी 2025: बस्तर में रावण दहन नहीं, देवी दंतेश्वरी की होती है भव्य पूजा, निभाई गई भीतर रैनी रस्म
विजयादशमी के दिन आरएसएस का हुआ पथ संचलन
दशहरा में मां काली के दर्शन देने की मान्यता, साल में एक दिन खुलता है कंकाली मठ का द्वार

For All Latest Updates

TAGGED:

RED YELLOW AND ORANGE ALERTSALERTS FOR HEAVY RAINSमानसून छत्तीसगढ़भारी बारिश छत्तीसगढ़CHHATTISGARH METEOROLOGICAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.