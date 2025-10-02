लौटते मानसून का असर: मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी किया रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट
24 से 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 7:07 PM IST
रायपुर: कुछ दिनों के बाद छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई होने वाली है, लेकिन इसको लेकर अभी मौसम विभाग स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बता पा रहा है. छत्तीसगढ़ से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 12 अक्टूबर है. मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. आज विजयदशमी के दिन भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है.
24 से 48 घंटे का येलो ऑरेंज और रेड अलर्ट: पिछले कुछ दिनों से राजधानी में बादल छाए रहे. विजयदशमी के दिन भी सुबह से बादल छाए रहे. रायपुर में हल्की बारिश भी हो रही है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने को लेकर 24 से 48 घंटे का येलो ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है.
24 घंटे के लिए रेड अलर्ट: गरियाबंद और धमतरी जिले के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना
24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट: कोंडागांव, कांकेर, बस्तर, महासमुंद, बालोद और नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है.
24 घंटे के लिए येलो अलर्ट: रायपुर, बलौदा बाजार, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है.
48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट: प्रदेश के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है.
48 घंटे के लिए येलो अलर्ट: सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, बेमेतरा, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है.