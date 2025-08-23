बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में हुए करोड़ों के शराब घोटाले केस में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. केस की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में हुई. इस दौरान लखमा की तरफ से एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा.

कवासी लखमा की जमानत पर सुनवाई पूरी: शुक्रवार को जस्टिस अरविन्द वर्मा की सिंगल बेंच केस में बेल पर सुनवाई हुई. जिसमें तर्क दिया गया कि साल 2024 में केस दर्ज किया गया था, जिसमें डेढ़ साल बाद गिरफ्तारी की गई है, जो गलत है. इस दौरान लखमा का कभी पक्ष ही नहीं लिया गया. सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि केवल बयानों के आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है जबकि, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. कहा गया कि पूर्व मंत्री को राजनीतिक षडयंत्र के तहत फंसाया गया है.

15 जनवरी 2024 से जेल में बंद है कवासी लखमा: बता दें, कि ED ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को बीते 15 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही शराब घोटाले के केस में ईओडब्लयू ने भी केस दर्ज किया है, जिसकी जांच के बाद चार्जशीट पेश किया गया है. इस मामले में भी ईओडब्लयू ने गिरफ्तार किया है. कवासी लखमा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है.

आबकारी विभाग के अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज: इससे पहले 18 अगस्त को हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा था "आरोपी निचली अदालत में सरेंडर करें और वहीं जमानत के लिए आवेदन लगाए."

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: छत्तीसगढ़ में साल 2019 से साल 2022 के बीच करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला का खुलासा ईडी ने किया. भूपेश सरकार में हुए इस घोटाले में ईडी ने दावा किया कि शराब घोटाला में राज्य के बड़े नेता और अधिकारी शामिल है. इसी मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जेल में है.