रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कार्रवाई की रफ्तार तेज हो चली है. मंगलवार को EOW ( आर्थिक अपराध शाखा) ने रायपुर कोर्ट में छठवां आरोप पत्र दाखिल किया. यह आरोप पत्र जांच में विदेशी शराब पर लिए गए कमीशन पर आधारित थी. जैसा कि पहले जांच में यह स्पष्ट हुआ था कि तत्कालीन समय में आबकारी विभाग में एक सिंडिकेट एक्टिव था. जिसमें प्रशासनिक अधिकारी अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी, निरंजन दास के साथ अनवर ढेबर शामिल थे.

जांच एजेंसियों ने कहा है कि इसके अलावा विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह जैसे लोग भी इस सिंडिकेट में शामिल थे. जिनके नियंत्रण में विभाग में कमीशन की अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी. शासकीय शराब दुकानों में बिक्री किए जा रहे शराब की सप्लाई पर प्रति पेटी कमीशन मिल रहा था.

रायपुर जिला अदालत (ETV BHARAT)

कमीशन के लिए सिंडिकेट बनाने का खुलासा: जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इसके अलावा शराब सप्लायरों को मार्केट शेयर के लिए कमीशन मिलता था. जिसके लिए डिस्टेलरियों में अतिरिक्त शराब का निर्माण कर शासकीय शराब दुकानों में भेजकर उसकी बिक्री करते थे. बिक्री की रकम को अलग से एकत्र करने के साथ-साथ विदेशी शराब की सप्लाई व्यवस्था में भी सिंडिकेट ने कमीशन लेने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई थी.

जांच में कई अहम खुलासे हुए: जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि विदेशी शराब सप्लायर कंपनियां उनके द्वारा सप्लाई किया जा रहे हैं. शराब पर सिंडिकेट को नगदी में कमीशन देने के लिए तैयार नहीं थे. इस समस्या को दूर करने के लिए एक्टिव सिंडिकेट ने FL 10/ बी लाइसेंसी व्यवस्था लाई थी. सिंडिकेट के सदस्यों ने उच्च स्तरीय राजनीतिक प्रभाव और षड्यंत्र के तहत राजकोष में हानि के साथ-साथ निजी व्यक्तियों, एजेंसियों को फायदा पहुंचाने वाली इस व्यवस्था का बिना प्रक्रिया के पालन किया. इसके अलावा अन्य शासकीय कार्य संचालन करने के साथ ही नियमों को दरकिनार करते हुए नई आबकारी नीति को 2020-21 लाया.

नई आबकारी नीति के तहत घोटाले का आरोप: दरअसल वर्ष 2020-21 से पहले विदेशी शराब सप्लायरों से आबकारी विभाग का बेवरेज कॉरपोरेशन शराब खरीदता था. उसके बाद उसमें शुल्क ड्यूटी जोड़कर छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कारपोरेशन के शासकीय शराब दुकानों के माध्यम से शराब की फुटकर बिक्री कर लाभ अर्जित करते था. जो शासकीय खजाने में जमा होता था. नहीं आबकारी नीति के तहत खरीददार की भूमिका में बेवरेज कॉरपोरेशन को किनारे कर 3 प्राइवेट कंपनियों को FL 10 ए का लाइसेंस दिया गया.

जिन्हें लाइसेंस दिया गया वे सिंडिकेट के करीबी और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति थे. यह लाइसेंसी कंपनियां विदेशी शराब सप्लायरों से शराब की खरीदी कर उसमें 10% का मार्जिन जोड़कर मार्केटिंग कारपोरेशन को शराब बिक्री करती थी. इस 10% की मार्जिन लाभ का बंटवारा दो हिस्सों में होता था. 3 साल की समय अवधि में इन्हीं तीन कंपनियों को टेंडर दिया जाता रहा है.

किन तीन कंपनियों के नाम आए सामने ?: इन तीन कंपनियों में ओम साइ बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा की थी. जिसमें राजनीतिक प्रेरित व्यक्ति विजय कुमार भाटिया को कंपनी में छुपा हुआ लाभार्थी बनाया गया था. कंपनी के लाभ का 60% हिस्सा सिंडिकेट को दिए जाने के बाद बचे 40% हिस्से में से 52% विजय भाटिया का होता था. विजय भाटिया ने अपनी जगह पर कुछ अन्य लोगों को कंपनी में डमी डायरेक्टर बनाया और कंपनी से वेतन के रूप में और 16 से अधिक खातों में कंपनी से अपने लाभ के हिस्से को प्राप्त किया. जांच में यह भी स्पष्ट हुआ की विजय कुमार भाटिया को लगभग 14 करोड़ रुपये इस व्यवस्था के तौर पर प्राप्त हुए.

दूसरी कंपनी के बारे में जानकारी: जिन तीन कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था उसमें एक अन्य कंपनी नेक्सजेन पावर इजीटेक प्राइवेट लिमिटेड थी. इस कंपनी का वास्तविक स्वामी संजय मिश्रा था. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो शासकीय शराब दुकानों में ऑडिट के कार्य से जुड़ा हुआ था. सिंडिकेट के अनवर ढेबर के साथ ही अन्य लोगों को इस आबकारी घोटाले में अवैध तरीके से धन को बैंकिंग चैनल के माध्यम से वैध दिखाने और उसके इन्वेस्टमेंट में तकनीकी सलाहकार के रूप में मदद करता था. इस कंपनी में संजय मिश्रा ने अपने छोटे भाई मनीष मिश्रा और सिंडिकेट के अन्य प्रमुख सदस्य अरविंद सिंह के भतीजे अभिषेक सिंह को डायरेक्टर के रूप में जगह दी थी. इस कंपनी ने 3 साल की अवधि में प्राप्त लाभ में से सिंडिकेट के हिस्से को देने के बाद 11 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था.

तीसरी कंपनी के बारे में जानिए: तीसरी कंपनी दीशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि विदेशी शराब दुकान के पुराने प्रमोटर आशीष सौरभ केडिया की है, उसे लाइसेंस दिया गया था. इन कंपनियों को नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस दिए जाने से शासन के राजस्व में न्यूनतम 248 करोड़ रुपए का नुकसान होना पाया गया. भारतीय निर्मित विदेशी शराब पर लिए गए कमीशन और अन्य तरीकों से लिए गए कमीशन की जांच EOW अलग से कर रही है. इस चार्ज शीट में ओम साइ बेवरेज कंपनी से जुड़े हुए विजय कुमार भाटिया का उल्लेख है. इसके अलावा नेक्सजेन पावर इजीटेक प्राइवेट लिमिटेड के संजय मिश्रा, मनीष मिश्रा, अभिषेक सिंह की गिरफ्तारी की गई है, जो वर्तमान में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है.