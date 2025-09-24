ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, चैतन्य बघेल पर अब EOW का शिकंजा, 6 अक्टूबर तक मिली रिमांड, एक और गिरफ्तारी भी

EOW करेगी अब पूछताछ: 18 जुलाई से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जेल में बंद है. शराब घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले के आरोप में वे जेल में बंद हैं. हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. जिसके बाद मंगलवार को EOW ने प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया था. बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मंजूरी दे दी. जिसके बाद EOW ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करने के साथ ही 6 अक्टूबर तक रिमांड की मांगी. कोर्ट ने इसकी मंजूरी भी दे दी. चैतन्य बघेल से अब EOW 6 अक्तूबर तक रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब EOW के प्रोडक्शन वारंट और रिमांड में लेने की मांग को भी कोर्ट से मंजूरी मिल गई है. यानी पहले से जेल में बंद चैतन्य अब 6 अक्टूबर तक EOW की रिमांड पर रहेंगे. वहीं शराब घोटाला में एक और गिरफ्तारी भी हुई है.

एक और गिरफ्तारी: इधर, शराब घोटाला मामले में दीपेन चावड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. दीपेन भी 29 सितंबर तक EOW की रिमांड में रहेंगे.

चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन लगा था. इसी बीच मंगलवार को EOW ने प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया था. हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से EOW की पैरवी करते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उसके तहत 3 महीने के अंदर शराब घोटाले का जो पूरा मामला है. EOW विवेचना कर इसकी जानकारी देगी.- वकील फैजल रिजवी

बचाव पक्ष ने आपत्ति जताई: वकील फैजल रिजवी ने कहा कि, EOW ने गिरफ्तारी के जो आधार बताएं हैं. उस पर भी बचाव पक्ष ने आपत्ति की. गिरफ्तारी के जो आधार बताए गए हैं वह यह है कि लक्ष्मी नारायण बंसल के सहयोग और उसके बयान के आधार पर 1000 करोड रुपए के शराब घोटाले की बात आई है. उस समय बचाव पक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें से 29 आरोपियों को बगैर गिरफ्तार किए चार्जशीट पेश किया गया है. इस पूरे मामले में डिस्टलरी और होलोग्राम बनाने वाले किसी का उल्लेख नहीं है. 6 चार्ज शीट में कहीं पर भी चैतन्य बघेल का नाम नहीं है.

आगे वकील ने कहा कि, जून महीने के बाद पप्पू बंसल और लक्ष्मी नारायण के बयान के बाद उन्हें आज तक नहीं बुलाया गया. दबाव बनाने और एक प्रोपेगेंडा करने के लिए इनके पास कोई तथ्य नहीं है. उसके बाद भी चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया जा रहा है. वह भी ऐसे व्यक्ति के बयान के आधार पर जिसका गिरफ्तारी वारंट 19 मई 2025 से इसी EOW की स्पेशल कोर्ट ने निकाला है और उसे महत्व दिया जा रहा है.