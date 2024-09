Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Wed Sep 25 2024 ताजा समाचार

शिक्षा का हाल: स्कूल में नहीं मिले हेडमास्टर, DEO ने लिया ये एक्शन - Korba DEO Action

Education in Bad State in Korba, Korba DEO Notice To Headmaster एक तरफ सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा देने नई शिक्षा नीति, पीएमश्री स्कूल के जरिए बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण देने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं. कोरबा में ऐसा ही एक मामला देखने को मिला, जहां बच्चे तो स्कूल पहुंच रहे हैं लेकिन स्कूल को संभालने वाले हेडमास्टर ही गायब मिले. | Read More