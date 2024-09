Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Wed Sep 18 2024 ताजा समाचार

ब्लेड से हमला करने वालों का निकला जुलूस, अपराध करना पाप है के लगाए नारे - blade stabbing

Police take out procession वैशाली नगर थाना क्षेत्र में शराब पीने को लेकर ब्लेडबाजी की घटना हुई थी. इस घटना के बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गए थे.वहीं घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस केस में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों का जुलूस भी निकाला.ताकि लोगों के मन में अपराधियों को लेकर पनप रहा खौफ कम हो.