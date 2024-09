Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Tue Sep 24 2024 ताजा समाचार

सिम्स में वित्तीय अनियमितता, डीन और चिकित्सा अधीक्षक निलंबित, स्वास्थ्य मंत्री की कार्रवाई - CIMS Dean and MS Suspended

Financial Irregularities in CIMS छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायवाल ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सिम्स के डीन और चिकित्सा अधीक्षक को निलंबित कर दिया है. Health Minister Shyam Bihari Jaiswal financial irregularities in SIMS Dean and Medical Superintendent suspended action by Health Minister | Read More