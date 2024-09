Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Tue Sep 17 2024 ताजा समाचार

ईटीवी भारत की खबर का असर, पीएम श्री योजना के तहत स्कूल होगा अपग्रेड - Impact of ETV Bharat

Impact of ETV Bharat जनहित के मुद्दों को लेकर हमेशा की समाचार प्रसारित करने वाले देश के विश्वसनीय ईटीवी भारत की खबरों का एक बार फिर असर हुआ है. कुछ दिनों पहले ईटीवी भारत पर भरतपुर वनांचल क्षेत्र के विद्यालय की दयनीय स्थिति दिखाई गई थी. इस खबर के दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है. स्कूल में 66 बच्चों को अब जल्द ही सभी आवश्यक सुविधाएं मिलने वाली हैं. जहां पहले बच्चे पीने के पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, अब प्रशासन ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है.