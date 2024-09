Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Tue Sep 10 2024 ताजा समाचार

अमेरिका में डिप्टी सीएम अरुण साव, जानिए टूर की वजह और पूरी डिटेल्स - Arun Sao on US tour

Arun Sao on US tour, Arun Sao US visit छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव अमेरिका दौरे पर हैं. अरुण साव वहां सड़क परियोजनाओं का जायजा लेंगे. वह सड़क निर्माण की तकनीकों की जानकारी लेंगे और एशियन डेवलपमेंट बैंक की कार्यशाला में भी शामिल होंगे.Arun Sao visits America | Read More