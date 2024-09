Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Tue Sep 03 2024 ताजा समाचार

दुर्ग और रायपुर रेलवे स्टेशन में रेल कोच रेस्टोरेंट, मिलेगा छत्तीसगढ़ी फूड के साथ बहुत कुछ - Restaurant in train coach

Restaurant in Train Coach छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत जल्द रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कोच में रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा. रायपुर रेल मंडल ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन के इंतजार के बीच यात्री रेल कोच रेस्टोरेंट में अपना कुछ समय बिता सकते हैं साथ ही छत्तीसगढ़ व्यंजन का मजा ले सकते हैं. Restaurant near Raipur and Durg railway station, Restaurants In Raipur, Restaurants In durg | Read More