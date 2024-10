Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Tue Oct 01 2024 ताजा समाचार

आसमान के रास्ते आए मेहमान अब जाने को तैयार, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल - Monsoon is ready to return

बस्तर के रास्ते आया मॉनसून अब लौटने की तैयारी में है. अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक मॉनसून लौट जाएगा. अमूमन 12 अक्टूबर तक मॉनसून की विदाई हो जाती है. इस बार छत्तीसगढ़ पर बदरा खूब मेहरबान रहे. बेमेतरा को छोड़ दें तो बाकी सभी जिलों में जमकर बारिश हुई. ज्यादातर डैम भी भर चुके हैं. मॉनसून के लौटने की आहट होते ही गर्मी और उमस बढ़ने लगी है. धीरे धीरे गर्मी और उमस कम होगी उसके बाद गुलाबी सर्दी की दस्तक हो जाएगी. | Read More

