Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Thu Oct 03 2024 ताजा समाचार

गांधीगिरी से गांव की सूरत बदलने की मुहिम, ग्रामीणों ने शुरु किया जन सत्याग्रह - Villagers started Jan satyagraha

Campaign to change face of village जांजगीर चांपा के महंत गांव के लोगों ने विकास के लिए गांधीगिरी का रास्ता अपनाया है.ग्रामीणों का आरोप है कि जितनी भी घोषणाएं गांव के विकास के लिए की गई वो पूरी नहीं हुई.इसलिए अब लोगों को घोषणाएं पूरी करवाने के लिए गांधी जी के रास्ते पर चलना पड़ रहा है.