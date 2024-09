Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Sun Sep 15 2024 ताजा समाचार

अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा मरीज, लाईन में पर्ची कटवाने के दौरान हुई मौत - patient died in CIMS Hospital

बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में पर्ची कटवाने के दौरान एक मरीज की मौत की घटना सामने आई है. मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर पर्ची बनवाने के चक्कर में इलाज में देरी करने का आरोप लगाया है. वहीं इस घटना पर सिम्स अस्पताल बिलासपुर के पीआरओ ए.आर. बेन ने आरोपों को खारिज किया और डॉक्टरों और कर्मचारियों से पूछताछ कर मामले की जांच करने की बात कही है. | Read More

ETV Bharat Live Updates - PATIENT DIED WHO COME FOR TREATMENT