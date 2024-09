Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Sat Sep 21 2024 ताजा समाचार

सक्ती में बंद का असर नहीं, कांग्रेस नेता पर लगे खुद की शॉप खोलने के आरोप - Congress bandh

No effect of Congress bandh सक्ती में कांग्रेस के बंद को व्यापारियों का समर्थन नहीं मिला.व्यापारियों समेत बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाए कि जो नेता बंद कराने निकले हैं, वो खुद ही अपनी पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. Allegations leveled against District President of Congress