Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Sat Sep 14 2024 ताजा समाचार

वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन, 16 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, 8 घंटे में दुर्ग टू विशाखापटनम - Vande Bharat Train

Vande Bharat Train Trial Run, Durg to Visakhapatnam Vande Bharat दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के लोगों को रविवार को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल रही है. दुर्ग से विशाखापटनम के लिए ये वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा रही है. हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी. सिर्फ 8 घंटे में दुर्ग से विशाखापटनम का सफर काफी आसान हो जाएगा. Durg to Visakhapatnam in 8 hours | Read More