Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Sat Sep 07 2024 ताजा समाचार

यहां मुर्दा चला रहा ट्रैक्टर, परिवार को मिला कागज तो उड़ गए होश - Latori Tehsil Office

Notice to pay loan ऐसा कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी को मृत्युलोक की उपाधि मिली है.इस लोक में जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है.मृत्यु के बाद कोई भी वापस नहीं आता.उसकी अनंत यात्रा मृत्यु के साथ ही शुरु हो जाती है. मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म करके मृत आत्मा की शांति की जाती है.लेकिन छत्तीसगढ़ में एक जगह ऐसी भी है, जहां मौत के बाद एक शख्स वापस लौटा है,वो सिर्फ वापस ही नहीं लौटा है बल्कि ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है.Loan in name of dead person | Read More