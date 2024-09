Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Mon Sep 23 2024 ताजा समाचार

सरगुजा के अनछुए पर्यटन स्थल, जिनकी खूबसूरती नहीं किसी से कम - Tourist places

Extinct tourist places of Surguja 27 सितंबर का दिन विश्व पर्यटन दिवस के तौर पर मनाया जाता है. छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं,जहां लोगों की भीड़ हर वक्त लगी रहती है. बात यदि सरगुजा की हो तो यहां पर भी पर्यटन को लेकर कई तरह के दर्शनीय स्थल है. जहां पर अक्सर सैलानियों की भीड़ देखी जा सकती है.आज हम अपने आर्टिकल में अंबिकापुर के आसपास मौजूद पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी आपको साझा करेंगे. Beautiful places of Ambikapur | Read More