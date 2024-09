Chhattisgarh News - Chhattisgarh Today Live : छत्तीसगढ़ न्यूज़ Mon Sep 16 2024 ताजा समाचार

बस्तर दशहरा की दूसरी रस्म, जानिए क्यों डेरी गढ़ई के बिना नहीं बनता रथ - Deri Gadai Rasm

Second ritual of Bastar Dussehra विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की दूसरी बड़ी रस्म सोमवार को पूरी की गई.डेरी गढ़ई रस्म के बाद ही रथ बनाने का काम शुरु किया जाता है. इस रस्म के बिना रथ निर्माण शुरु नहीं होता.